ATP Finals · Finale Finale Alexander Zverev 1 2 67 Carlos Alcaraz 3 6 7 Statistiche e andamento

dal nostro inviato a Torino

Il modo in cui Carlos Alcaraz si è preso il titolo di Maestro è il manifesto più puro della sua essenza. Accantonati in 48 ore i problemi fisici che lo avevano fatto rendere al 50% negli ultimi due giorni – per una versione comunque sufficiente a beffarsi di Cobolli e a barcollare senza cadere di fronte al miglior Shelton – lo spagnolo ha aggiunto un’altra tessera al puzzle dell’aristocrazia tennistica, diventando il più giovane a conquistare i quattro Slam e le ATP Finals. Olimpiadi, Canada, Shanghai e una Coppa Davis su cui potrebbe già mettere le mani la prossima settimana sono gli ultimi vuoti in una bacheca già strapiena, inesorabilmente destinata a completarsi.

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Arrivato a 23 anni dove mai riuscì il suo predecessore Nadal, per quasi un’ora e mezza la metà campo di Alcaraz sembrava il giardino di casa Rafa. Confuso forse da un tetto sopra la testa che mai come quest’anno lo ha visto invincibile, Carlitos ci ha messo un po’ a rendersi conto di non essere tornato indietro a una soleggiata giornata di inizio giugno, sulla terra del Philippe Chatrier, ma di vivere in realtà una grigia domenica di un novembre ormai abitualmente torinese, sede del campo più veloce del 2026. Sembrava avesse il doppio del tempo del suo avversario per colpire la palla.

Se Alcaraz si ritirasse domani, come ha provato a domandargli Zverev durante la premiazione con un’ironia che faceva quasi tenerezza, gli sarebbero bastati cinque anni di frequentazione del tour per dipingere una carriera degna delle migliori stanze del Louvre. Il murciano ha trascorso due ore a rispondere al miglior battitore del mondo con una facilità disarmante, vincendo nove punti su dieci sulla seconda del tedesco in un primo set di sconcertante onnipotenza. Alcaraz ha fatto di Zverev ciò che ha voluto, strappandogli tre volte su quattro un servizio apparso inscalfibile per tutto il torneo e portandolo a spasso da fondocampo.

Quando tutto sembrava avviato verso un traguardo che sfiorava l’imbarazzo per il n. 1 degli umani, sul 6-2 4-2 Carlitos ha spento il motore, convinto che gli ultimi metri fossero in discesa, ritrovandosi invece a scalare una montagna la cui vetta sembrava già conquistata. A quel punto lo spagnolo è stato costretto a rispolverare le 3C del nonno per evitare di allungare una partita che poteva essere finita un quarto d’ora prima, salvando tre set point consecutivi con cabeza, corazón y cojones.

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A differenza di altre uscite settimanali, in cui ha sfoggiato col sorriso il proprio strapotere, in finale Alcaraz sembrava quasi recitare la parte del fratello maggiore che, resosi conto di aver esagerato, rallenta per permettere anche al più piccolo di divertirsi un po’. I balletti durante i cambi campo e la leggerezza con cui ha vissuto questi giorni sono gli scatti che restano di un campione che forse più di tutti ha imparato ad amare il suo mestiere, senza diventarne schiavo. Alegria y disfrutar: presi i gradi di Maestro, Alcaraz diventa sempre più grande senza perdere la peculiarità dei piccoli. L’importanza, sempre sottovalutata, di vivere con il sorriso.