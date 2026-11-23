ATP Finals · Semifinale Finale Carlos Alcaraz 3 3 6 7 Ben Shelton 4 6 3 61 Statistiche e andamento

È stata un’edizione strepitosa delle Atp Finals, gioco spettacolare, partite indimenticabili, scambi prolungati, tocchi di fino e magie.

Il pubblico in visibilio ha riempito gli spalti festante e Torino si è vestita a festa come per i giochi olimpici del 2006.

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Flavio Cobolli (5) purtroppo ha pagato dazio all’emozione dell’esordio e ha dato la colpa alla troppa pressione data dall’assenza di Sinner: pensate alla pressione degli spettatori che si sono ipotecati la casa per ammirare il nostro numero uno dominatore delle ultime due edizioni e si sono ritrovati Cobolli in ginocchio (sic!).

Il Presidente Binaghi gongola, il tennis grazie ai giocatori di padel, pickleball, burraco, balli di gruppo, giardinieri dei circoli, nonni che accompagnano i nipotini a giocare, ha superato il calcio e dunque dopo aver conquistato il mondo Super Angelo può puntare più in alto, tipo a governare la Sardegna.

Ha vinto come era facilmente prevedibile Carlos Alcaraz (10), incerottato, claudicante, barbuto e capelluto ma troppo superiore al resto del gruppo per non portare a casa il titolo. Carlos vince anche il premio della battuta dell’anno quando durante la premiazione ha dichiarato che a Sascha Zverev (7) è il legittimo numero uno dell’anno, scatenando l’ilarità del globo terracqueo.

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Il tedesco comunque potrà consolarsi con i ricchi premi economici di questa stagione che possono sempre tornare utili, gli avvocati, soprattutto in Germania, sono molto cari.

E, scherzi a parte, nel nuovo anno potrà mantenere la testa del ranking senza grossi problemi, a condizione che Sinner, una volta guarito, torni allo sci, Alcaraz pensi ad andare in barca e a dedicarsi alla pesca, Djokovic si ritiri, Medvedev si annoi, Shelton litighi con Ferrero, Jodar si addormenti, Fonseca si perda nel carnevale di Rio, Musetti riprenda a bestemmiare e non si trovi un giudice a Berlino che dia ascolto a qualche ex fidanzata.

Ben Shelton (8) appunto è l’unico che sia riuscito a impensierire Alcaraz e su questi campi di ghiaccio ha servizio e diritto letali: Ferrero con la sola imposizione delle mani non può fare miracoli ma nel 2027 potrà diventare una scheggia impazzita.

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Purtroppo quest’anno non siamo stati a Torino ma ci raccontano di aver avvistato anche Jodar (4,5), Fils (5), Tiafoe (5) e Medvedev (6), noi non ce ne siamo accorti, purtroppo dopo pranzo e in serata al terzo ace ci prende l’abbiocco.

Intanto per una coppia che scoppia, quella di Bolelli e Vavassori, ce n’è un’altra che si ricompone in vista Davis: Berrettini e Musetti per amor di patria hanno messo da parte inciuci e chiacchiere. D’altra parte oramai il tennis è materia di gossip, del ginocchio di Sinner se ne occupa Vanity Fair con gli scoop rilanciato dalle testate sportive.

Va tutto bene però, i circoli sono pieni, i tornei giovanili si sono trasformati nei vecchi campi di calcetto con annessi litigi e genitori urlanti: è il prezzo della popolarità, dicono, noi siamo nostalgici e quasi rimpiangiamo quando eravamo provincia dell’impero.