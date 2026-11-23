ATP Finals · Finale Finale Alexander Zverev 1 2 67 Carlos Alcaraz 3 6 7 Statistiche e andamento

Torino: è da poco passata la mezzanotte, abbiamo appena lasciato la sala stampa e la sensazione è quella di ultimo giorno di scuola. Usciamo dall’Inalpi Arena dove hanno quasi spento le luci, smontato il campo e mandato i Maestri in vacanza. Noi, invece, abbiamo ancora un ultimo conto da sistemare: quello con il ranking ATP. È l’ultimo lunedì del 2026 in cui la classifica ci racconta qualcosa di nuovo, prima di congelarsi fino alla prossima stagione (…per fortuna). E allora chiudiamo anche noi questo appuntamento che, settimana dopo settimana, ci ha accompagnato tra sorpassi, punti da difendere, italiani in salita e altri costretti a fare i conti con qualche passo indietro. L’ultima fotografia dell’anno ci consegna Alexander Zverev sul trono, Jannik Sinner al secondo posto e Carlos Alcaraz sempre più vicino. Tre protagonisti, tre stagioni profondamente diverse e la certezza che il 2027 ripartirà da qui; ma prima di salutarci, vediamo cosa ci lascia in eredità quest’ultima classifica.

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Alexander Zverev chiude l’anno da numero uno del mondo, con 10.350 punti, due titoli dello Slam, i primi della carriera, e 69 vittorie complessive. Un primato costruito soprattutto con i successi al Roland Garros e agli US Open, che hanno finalmente cancellato quell’etichetta di grande incompiuto che lo accompagnava da troppo tempo. La sconfitta nella finale delle ATP Finals contro Carlos Alcaraz non cambia la sostanza di un’annata straordinaria, nella quale il tedesco ha conquistato la vetta della classifica mondiale, dimostrando di poter essere qualcosa di più di un eterno pretendente.

Alle sue spalle c’è Jannik Sinner, secondo con 7.950 punti, una posizione che assume un significato particolare considerando quanto sia stata complicata la seconda parte della sua stagione. L’infortunio al ginocchio lo ha costretto a fermarsi dopo Wimbledon, privandolo di un’intera porzione di calendario e della possibilità di difendere il primato mondiale. Eppure, nonostante tutto, l’azzurro riesce a conservare la seconda posizione, seppure con un margine ormai ridottissimo.

Perché Carlos Alcaraz è tornato a fare Carlos Alcaraz, e il successo alle ATP Finals lo ha portato a quota 7.600 punti, appena 350 in meno rispetto all’italiano. Lo spagnolo, a 23 anni, è diventato il più giovane giocatore della storia ad aver conquistato almeno una volta tutti e quattro i tornei dello Slam e il Masters di fine anno. Un altro tassello di una carriera che, nonostante l’età, ha già assunto dimensioni straordinarie. E se Zverev chiude il 2026 con la corona, Alcaraz sembra aver già lanciato la propria candidatura per riprendersela nel 2027.

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Fils sorpassa Cobolli, Jodar la rivelazione dell’anno

Per trovare l’unico movimento all’interno della Top 10 bisogna scendere fino alla sesta posizione, dove Arthur Fils supera Flavio Cobolli. Il francese, grazie alla vittoria conquistata nel girone delle Finals, sale a quota 3.825 punti e raggiunge il nuovo best ranking. Il romano, che a Torino ha pagato anche il peso di un palcoscenico completamente nuovo, scivola al settimo posto con 3.680 punti. Una retrocessione di una sola posizione che non deve però cancellare la qualità della stagione disputata dall’azzurro.

Resta invece decimo Rafael Jodar, forse la storia più sorprendente di questo 2026. Lo spagnolo aveva cominciato l’anno dalla posizione numero 165 e lo conclude tra i migliori dieci del mondo. Nessuno, nella storia del ranking computerizzato, era mai riuscito a chiudere in Top 10 una stagione iniziata così indietro.

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A Torino, durante le Finals, Jodar ha ricevuto anche il riconoscimento per la sua impressionante ascesa: appena 287 giorni dal debutto in Top 100 all’ingresso tra i primi dieci del mondo, soltanto una settimana in più rispetto al primato di Boris Becker, il più rapido di tutti a riuscirci nella storia del ranking computerizzato.

Alle spalle dei primi dieci, Alex de Minaur chiude undicesimo, mentre Novak Djokovic termina dodicesimo, fuori dall’élite mondiale che ha frequentato per gran parte della propria carriera. Un altro piccolo segnale del cambiamento generazionale che ha attraversato il tennis maschile, con giocatori sempre più giovani pronti a prendersi uno spazio che fino a qualche stagione fa sembrava riservato ai soliti noti.

Ranking ATP – Top 20

Pos. Giocatore Var. Punti 1 Alexander Zverev (GER) = 10.350 2 Jannik Sinner (ITA) = 7.950 3 Carlos Alcaraz (ESP) = 7.600 4 Ben Shelton (USA) = 5.570 5 Daniil Medvedev (RUS) = 4.220 6 Arthur Fils (FRA) +1 3.825 7 Flavio Cobolli (ITA) -1 3.680 8 Frances Tiafoe (USA) = 3.590 9 Taylor Fritz (USA) = 3.300 10 Rafael Jodar (ESP) = 3.234 11 Alex de Minaur (AUS) = 3.170 12 Novak Djokovic (SRB) = 2.940 13 Tommy Paul (USA) = 2.925 14 Jiri Lehecka (CZE) = 2.540 15 Jakub Mensik (CZE) = 2.500 16 Alejandro Davidovich Fokina (ESP) = 2.500 17 Felix Auger-Aliassime (CAN) = 2.465 18 Casper Ruud (NOR) = 2.435 19 Brandon Nakashima (USA) = 2.360 20 Francisco Cerundolo (ARG) = 2.220

Italia, sette giocatori in Top 100. Passaro chiude in crescita

Il tennis italiano termina il 2026 con sette rappresentanti tra i primi cento del mondo, guidati naturalmente da Sinner e Cobolli. Dietro di loro troviamo Luciano Darderi, ventunesimo, e Lorenzo Musetti, ventisettesimo. Seguono Matteo Arnaldi (37), Matteo Berrettini (43) e Mattia Bellucci (62).

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Una fotografia che racconta una profondità importante, ma anche una seconda parte di stagione certamente meno brillante rispetto alle aspettative maturate nei primi mesi dell’anno. Perché se da un lato il movimento italiano continua a esprimere giocatori di livello, dall’altro l’assenza di Sinner ha finito per evidenziare qualche difficoltà di troppo nei tornei più importanti e il bilancio delle Finals di Torino, con le eliminazioni di Cobolli e Musetti, rappresenta probabilmente l’immagine più evidente di questo finale di stagione.

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Il ranking consegna intanto a Filippo Volandri una gerarchia piuttosto chiara in vista della Final 8 di Coppa Davis a Bologna, dove l’Italia si presenterà con Cobolli, Darderi, Musetti, Berrettini e Andrea Vavassori. Senza Sinner, il compito di difendere il titolo passa nelle mani di un gruppo chiamato a dimostrare che il movimento italiano può continuare a essere competitivo anche senza il proprio riferimento principale.

Tra le notizie positive dell’ultima settimana spicca quella di Francesco Passaro, protagonista di un finale di stagione in grande crescita. Il perugino ha conquistato a Metz il terzo titolo Challenger in poco più di un mese, dopo i successi di Palermo e Maia. Un risultato che gli permette di guadagnare 32 posizioni e risalire fino al numero 126 del mondo, tornando ad avvicinarsi a quella Top 100 che rappresenta il prossimo obiettivo.

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Più indietro, Lorenzo Sonego chiude al numero 111, mentre Federico Cinà, Andrea Pellegrino e Andrea Guerrieri restano tra i primi 170. Da segnalare anche il balzo di Luca Nardi, che recupera 18 posizioni e risale al numero 240, mentre Francesco Maestrelli perde ben 71 posti, scivolando al 233. Un finale di stagione che, per molti azzurri, lascia ancora parecchio lavoro da fare in vista della ripartenza australiana.

Per il resto, poche variazioni significative, come spesso accade quando il calendario arriva alle ultime battute e i punti rimasti da distribuire sono ormai pochissimi.

E allora, prima di lasciare spazio ai numeri, concedeteci un ultimo saluto. Per tutto l’anno abbiamo seguito insieme una classifica provando a raccontare qualcosa che andasse oltre i semplici numeri: abbiamo visto Sinner difendere il primato fino a quando il fisico glielo ha consentito, Zverev conquistare finalmente la vetta, Alcaraz tornare a vincere e una nuova generazione cominciare a chiedere spazio. Non sono mancate le delusioni, naturalmente, ma forse è proprio questo il bello di una classifica: non fa sconti a nessuno e, alla fine, presenta sempre il conto.

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Noi, per il momento, chiudiamo qui il nostro appuntamento del lunedì. Lo facciamo insieme ai Maestri, lasciando a Torino l’ultima parola sul 2026.

Arrivederci al 2027, quando, se le congiunti astrali lo vorranno, ricominceremo a contare punti, settimane e posizioni.

Ranking ATP – Top 20 italiani