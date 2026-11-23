Jannik Sinner ha deciso: si opererà al ginocchio destro e lo farà in Finlandia, affidandosi alle mani del professor Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico specializzato nelle lesioni muscolo-tendinee degli sportivi professionisti. Dopo oltre quattro mesi di terapie conservative, consulti e tentativi di recupero, il numero due del mondo ha dunque scelto la strada chirurgica per risolvere il problema che lo tiene lontano dalle competizioni. La destinazione sarà la Finlandia, con Turku come sede più probabile dell’intervento, città nella quale Lempainen esercita presso l’ospedale privato Pihlajalinna Turku Kupittaa, in Joukahaisenkatu 9. Il medico finlandese, che opera anche a Helsinki, Madrid e Milano, esegue circa 350 interventi all’anno e ha seguito numerosi atleti di livello internazionale, tra cui Ousmane Dembélé e Leonardo Spinazzola. L’operazione dovrebbe riguardare la regione esterna del ginocchio, interessata da una persistente infiammazione riconducibile alla sindrome della bandelletta ileotibiale.

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Non è ancora nota la tecnica chirurgica prescelta: tra le possibilità generalmente utilizzate in questi casi figurano il rilascio o l’allungamento della bandelletta e la rimozione dei tessuti infiammati. La decisione mette la parola fine alle possibilità di vederlo in Australia e a Riad al Six Kings Slam. I tempi di recupero dipenderanno dal tipo di intervento e dalla successiva riabilitazione, ma ipotizzando uno stop di circa quattro mesi, il rientro di Sinner potrebbe coincidere con l’inizio della stagione europea sulla terra battuta, con il Masters 1000 di Monte Carlo, in programma ad aprile 2027, come primo possibile appuntamento. Una prospettiva che resta naturalmente legata all’esito dell’operazione e ai progressi della riabilitazione, con lo staff che non intende correre ulteriori rischi dopo quanto accaduto negli ultimi mesi. La priorità di Sinner, a questo punto, non è più accelerare il ritorno in campo, ma trovare una soluzione definitiva a un problema che ha condizionato la stagione quasi conclusa, per far sì che la nuova possa iniziare il prima possibile. E al meglio.