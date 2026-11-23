Sì, la Coppa Davis 2026 sta per cominciare e l’Italia va a caccia del poker. Va bene, Carlos Alcaraz ha vinto le ATP Finals 2026 e ora si presenta a Bologna per provare ad alzare al cielo l’Insalatiera. La notizia del giorno, però, è la decisione di Jannik Sinner di operarsi al ginocchio in Finlandia dal dottor Lasse Lempainen. Il direttore Ubaldo Scanagatta ha commentato la notizia ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ma in giornata – proprio a margine del Media Day della Final Eight – si sono espressi anche gli azzurri che saranno protagonisti alla SuperTennis Arena.

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Flavio Cobolli, intercettato dai colleghi di ‘Sky Sport’, ha rivelato: “Io gli ho scritto subito. Ovviamente non siamo a conoscenza dei particolari, quindi sarebbe inutile per me parlarne. Mi dispiace ovviamente. Se dovesse esserci questa operazione magari i tempi di recupero si allungano un po’ e quindi starà ancora fuori. Questo per il tennis italiano è comunque una bella batosta, perché avere Jannik nel tour è una cosa molto importante per tutti noi. È un uomo Davis, ma un uomo in generale a tutti gli effetti. È una parte fondamentale del team anche se non è con noi in questo momento, spero possa recuperare il prima possibile perché a noi come tennista manca, ma anche a tutti i tifosi italiani che lo stanno aspettando”.

Lorenzo Musetti, invece, ne ha parlato a margine della conferenza stampa: “Il mio augurio è che l’intervento vada nel migliore dei modi e che possa tornare in campo il prima possibile. Jannik è il motore del tennis italiano e, per me, rappresenta una grande fonte di ispirazione per l’ambizione e i risultati che è riuscito a raggiungere. Gli auguro davvero il meglio. Ha alle spalle un team molto organizzato e professionale, che saprà aiutarlo a prendere le decisioni migliori. Sono convinto che tornerà più forte di prima” .

Infine il pensiero di Matteo Berrettini: “So quanto è duro rimanere fuori e vedere allungarsi i tempi di recupero. Mi sento di dirgli che c’è tempo, che è giovane e sono sicuro che tornerà lo Jannik che tutti conosciamo. Allo stesso tempo so quanto sia frustrante, ma il segreto è non avere fretta e tornare al 100%. Dalla fine del 2023 ha perso solo otto partite, quando sta bene ce n’è per pochi. Deve prendersi il suo tempo, ho piena fiducia nelle sue capacità fisiche e tennistiche. Dispiace a tutti noi per l’intervento, ma speriamo possa tornare in campo al più presto“.