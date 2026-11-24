Coppa Davis Finale Tomas Machac 59 6 3 6 Liam Draxl 154 2 6 2 Statistiche e andamento

Cechia-Canada 1-0

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T. Machac b. L. Draxl 6-2 3-6 6-2

Il primo match delle Finals di Coppa Davis 2026 va in archivio con la vittoria in tre set di Tomas Machac contro Liam Draxl. Va subito detto che Liam Draxl qui a Bologna non doveva certo scendere in campo in singolare. Cosa normale per un ragazzo che a 24 non è davvero abituato a questi palcoscenici, ma bazzica con discreti risultati il circuito Challenger (2 vittorie e 10 finali), dopo aver terminato il College, all’Università del Kentucky. Ma i forfait di Shapovalov e Diallo l’hanno improvvisamente messo sotto i riflettori, promosso inaspettatamente a secondo singolarista. Dall’altra parte della rete trova un altro che mica doveva esserci perché il posto di secondo singolarista nella squadra ceca sembrava sicuramente prenotato dall’emergente Jakub Mensik (n.15 ATP). Ma chi l’aveva visto in allenamento non ne aveva riportato una grande impressione, opinione evidentemente condivisa dal capitano Berdych che infatti ha optato per Tomas Machac. Che non è che stia vivendo il miglior momento della propria carriera essendo sceso al n.59 ATP, dopo aver toccato il suo best al n.20 nel marzo dello scorso anno. Complice anche l’infortunio al piede sinistro che, dopo la sconfitta al secondo turno al Roland Garros contro Alexander Zverev, l’ha costretto a rinunciare a Wimbledon per poi saltare la parte centrale dell’estate.

Primo set: dominio Machac

Il canadese, nonostante i buoni precedenti in Davis (due vittorie contro il Brasile e soprattutto, nel turno successivo, quella decisiva contro il francese Rinderknech), sembra accusare un po’ l’emozione e parte come peggio non avrebbe potuto perdendo i suoi primi due servizi e condannandosi ad una gara di rincorsa. Una rincorsa affannosa in cui l’unico spiraglio glielo offre Machac che sul 5-2 si rilassa un po’ troppo e deve fronteggiare una palla break che potrebbe forse riaprire il set. Ma è un fuoco fatuo che il ceco spegne immediatamente per poi chiudere a rete la prima palla set, fissando il punteggio sul 6-2.

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Secondo set: la rimonta del Canada

Ma Draxl, che è annunciato anche in buona forma avendo appena fatto finale al Challenger di Drummondville, non ci sta a recitare la parte della vittima sacrificale e nel sesto game del secondo parziale strappa finalmente il servizio all’avversario. Machac va vicinissimo a restituire il favore nel gioco successivo quando però non riesce a trasformare tre palle break consecutive, con grande merito del canadese che ora è cresciuto moltissimo e ha cominciato a crederci come conferma con il linguaggio del corpo. Nell’ottavo game Draxl ha addirittura un set point che però Machac annulla con un ace. Il nono gioco è quello buono per il pareggio del Canada che si concretizza al terzo set point per l’esultanza di Draxl e di tutta la panchina. Dunque si va, un po’ a sorpresa, al set decisivo.

Terzo set: il ritorno di Machac

Si prosegue on serve con il canadese che è decisamente cresciuto di livello e si permette anche qualche ricamo come la mezza volée che manda per le terre Machac. Ma, come spesso succede, proprio quando Draxl sembra poter prendere il controllo subisce un break fatale nel sesto gioco. Un break che il ceco conferma a zero nel game successivo. A questo punto il destino del match è girato per l’ennesima volta a favore di Machac che ottiene l’ennesimo break e chiude col punteggio di 6-2 3-6 6-2. E adesso il peso dell’incontro è tutto sulle spalle di Felix Auger Aliassime che contro il n.1 ceco Jiri Lehecka cercherà di portare questo quarto di finale al doppio decisivo.