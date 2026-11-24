Coppa Davis Finale Jiri Lehecka 14 7 6 Felix Auger-Aliassime 17 64 2 Statistiche e andamento

Coppa Davis 2026 – Quarti di finale

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Cechia b. Canada 2-0

J. Lehecka [CZE] b. F. Auger-Aliassime [CAN] 7-6(4) 6-2

Le Finals 8 di Bologna conoscono il nome della prima Nazione semifinalista della Davis Cup 2026. La Repubblica Ceca guidata da capitan Tomas Berdych ha sgretolato il Canada nei due singolari, tornando in semifinale dopo ben 12 anni. La vittoria di Tomas Machac ha tolto parecchia pressione a Jiri Lehecka, che nel secondo singolare contro Felix Auger-Aliassime, è riuscito ad imporsi in due set (7-6 6-4), riuscendo a tenere a bada uno scatenato avversario nel primo parziale, dove il ceco ha salvato 9 palle break. Successivamente, il vistoso crollo di Aliassime e lo stato di trance agonistica di Jiri, hanno trasformato il secondo set in un dominio, certificando il passaggio del turno della Repubblica Ceca, che adesso attende soltanto l’esito del Tie tra Italia e Corea del Sud.

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Primo Set: Aliassime spreca 9 palle break. Lehecka lo punisce al tie-break

Sfida tra maghi dell’indoor nel secondo incontro del Tie Cechia-Canada. Tomas Machac ha consegnato il primo fondamentale punto ai cechi, grazie alla vittoria ottenuta ai danni di Draxl. E Felix Auger-Aliassime è adesso chiamato a sconfiggere obbligatoriamente Jiri Lehecka. Il neo allievo di “Ljubo” approccia la sfida in modo convincente, muovendosi con una fluidità inviadibile. L’infortunio contratto durante trasferta asiatica sembra esser ormai un lontano ricordo, e il canadese spazzola alla grande col dritto sul cemento bolognese, mettendo sull’attenti il bombardiere al servizio di Capitan Berdych. La pressione esercitata da Felix, da fondo campo, non lascia un attimo di respiro a Lehecka, che ha sempre fatto del “braccio di ferro” la sua arma vincente, ma in grande sofferenza quest’oggi nel duello da fondo con l’ex numero 4 del mondo. Il bimane di Aliassime -solitamente ballerino – lo accompagna alacremente, e fioccano una sfilza di palle break per il canadese, che però non riesce a capitalizzarne nessuna, fallendo ben 9 opportunità – con ampi meriti di Jiri. Anche Lehecka iniziare ad alzare il ritmo, conquistando tre break point, ma nemmeno Aliassime si lascia cogliere di sorpresa, trascinando l’avversario al tiebreak. Qui, la freddezza inaudita di Jiri lo premia particolarmente, sfoggiando il suo miglior tennis nei punti cruciali. Grazie ad un nastro rocambolesco, Felix accorcia momentaneamente le distanze nel tie-break, ma lo stato di fiducia dell’avversario è evidente. E la Repubblica Ceca si porta ad un set di distanza dalle semifinali. (7-6).

Secondo Set: Lehecka incontenibile. Cechia in semifinale

Le occasioni perse rimbalzano prepotentemente nella testa di Felix. E il secondo set inizia con grande difficoltà per il canadese, sotterrato dall’entusiasmo incontenibile di Lehecka, impeccabile in ogni scambio e in ogni colpo. Il ceco giunge repentinamente a palla break, e dopo un duello feroce da fondo campo sulla diagonale di rovescio, il bimane di Aliassime si posa in corridoio, spianando la strada alla Cechia, in vantaggio di set e break. Jiri si trasforma in un tornado, capace di sfornare solo vincenti. Stato di grazia devastante per il prescelto di capitan Berdych, che arriva dovunque, ringraziando spesso gli orrori dell’ex numero 4 del mondo, crollato verticalmente dopo aver subito il primo break nel match – arrivato nel secondo game del secondo parziale. Dopo aver strappato il servizio a Felix, il ceco non ha più mollato l’avversario, giungendo a palla break in ogni turno di risposta, nei quali Aliassime è riuscito a barcamenarsi grazie a un paio di incoraggianti discese a rete e la solita prima esterna. Ma il duello da fondo batte bandiera ceca, e con lo score di 7-6 6-2, Lehecka regala il punto decisivo alla sua Cechia, ufficialmente in semifinale nelle Finals 8 di Bologna.