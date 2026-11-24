Coppa Davis ore 17:55 Jiri Lehecka 14 Felix Auger-Aliassime 17 Statistiche e andamento

L’attesa è finita. Alle ore 16:00 prenderà il via il primo quarto di finale della Coppa Davis 2026 tra Cechia e Canada, che riguarda da vicino l’Italia dato che – se gli Azzurri dovessero battere la Corea del Sud – andrebbe contro la vincente di questo tie. A poco meno di un’ora dallo start ufficiale, sono state rese note le scelte dei due capitani. Il primo singolare vedrà sfidarsi Tomas Machac (n. 60) e Liam Draxl (n. 165), scelto da Frank Dancevic anche per i vari forfait arrivati nelle ultime settimane. Si tratta del primo testa a testa fra i due, anche perché il 24enne di Newmarket bazzica principalmente nel circuito Challenger.

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Subito dopo sarà il turno di Jiri Lehecka (n. 14) contro Felix Auger-Aliassime (n. 17), protagonisti del loro 4 incrocio in carriera che vede l’allievo di Ivan Ljubicic condurre per 3-1. Dopo il primo successo del ceco all’Australian Open 2023, infatti, sono arrivate tre vittorie di fila di ‘FAA’ a Madrid nel 2024, nella finale di Bruxelles del 2025 e a Dubai in questa stagione. Infine spazio al doppio, i cui interpreti possono essere cambiati anche dopo il secondo singolare: da una gli specialisti Adam Pavlasek e Patrik Rikl (rispettivamente n. 41 e n. 36 di specialità), dall’altra lo stesso Felix Auger-Aliassime e Duncan Chan (n. 574 e n. 250).

Coppa Davis, le scelte dei capitani in Cechia-Canada