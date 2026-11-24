ATP Finals · Finale Finale Alexander Zverev 1 2 67 Carlos Alcaraz 3 6 7 Statistiche e andamento

Tempo di nazionali, tempo di ultimo torneo dei grandi prima della fine della stagione. Oggi a Bologna inizia la Coppa Davis, di cui l’Italia è detentrice dagli ultimi tre anni…ma ciò non basta per partire avanti nelle quote. Gli azzurri sono infatti privi del migliore giocatore, Jannik Sinner, mentre sia Spagna che Germania arrivano al gran completo. Cosa potrà fare la squadra di Volandri, guidata da Cobolli e Musetti, oltre che da Berrettini? In primis battere Corea del Sud e poi (meno semplice) una tra Cechia e Canada. In effetti è la meglio quotata della parte alta per la vittoria in Davis: 6,00 su Perlaplay e Newtin, 6,25 su Stake. Ma, in termini assoluti, è solo la terza favorita dietro Spagna e Germania.

Coppa Davis: le altre quote antepost

Nonostante giochi in casa e abbia sempre vinto dal 2023, l’Italia in Coppa Davis parte in terza fila. La Spagna sembra imbattibile, forte in effetti del giocatore più in forma del mondo, Carlos Alcaraz, e di un altro top 10 come Rafa Jodar. A cui si aggiunge uno dei migliori doppisti del pianeta quale Marcel Granollers. Tradotto: chi può batterli? E in effetti anche le quote vedono più probabile di qualsiasi altro esito il ritorno della Davis in Spagna a sette anni dall’ultima volta: 1,83 su Perlaplay e Netwin, 1,90 su Stake. La Germania guarda da vicino, ma le due potrebbero scontrarsi in semifinale.

I tedeschi non vincono la competizione dal 1993, hanno dalla loro il n.1 del mondo Alexander Zverev e una solida coppia di doppisti come Krawietz e Puetz. Le carte in regola ci sono, toccherà però dare il massimo. E lo sanno anche secondo i bookmakers: 3,75 su Perlaplay e Netwin, 3,90 su Stake. Una vittoria di queste due nazionali non sarebbe una sorpresa. Ma chi è l’underdog di questa Davis, non solo per le quote? Di certo la Cechia di Mensik e Lehecka, se in giornata terribili e capaci di battere quasi chiunque. Non a caso, sono alla pari dell’Italia nella griglia Davis delle quote: 6,00 su Perlaplay e Netwin, 6,25 su Stake.