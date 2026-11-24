Coppa Davis Finale Tomas Machac 59 6 3 6 Liam Draxl 154 2 6 2 Statistiche e andamento

Intervistato a fine partita dopo il successo su Liam Draxl, Machac è apparso giustamente soddisfatto dopo la vittoria in tre set.

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Giornalista: “E’ stato un anno difficile per te. Quanto è importante questa vittoria in Davis?”

Machac: “Non è stato un anno facile e non è mai facile ritornare in campo dopo un infortunio. Fortunatamente nel finale di stagione ho ripreso a giocare bene e ho fatto dei buoni risultati. La Davis è una competizione a sé stante, ti devi sempre far trovare pronto. E’ stata una partita dura, io ho giocato bene il primo set, sono partito bene. Poi a inizio secondo set ho fallito delle opportunità per breakkarlo e lui ha iniziato a giocare meglio. Nel terzo set ho ritrovato il mio gioco e alla fine ho avuto la meglio. Sono naturalmente molto soddisfatto di quanto fatto“

Queste invece le impressioni di Liam Draxl.

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G: “Quanto è stato duro giocare la finale nel challenger di Drummond sabato, arrivare qui domenica, allenarsi ieri e stamattina e poi giocare?”

D: “Mah, non più di tanto. Viaggiare molto fa parte del nostro sport. Ho avuto comunque il tempo di allenarmi ieri e di fare un buon riscaldamento oggi. Sono partito lento, andando subito sotto 0-4. Ma poi ho ripreso fiducia e sono riuscito a portarlo al terzo set. Credo di aver dato tutto quello che avevo”

G: “Forse se partivi meglio a inizio match te la potevi giocare fino alla fine?”

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D: “Ma non direi. Comunque l’ho portato al terzo e ho dato tutto me stesso. Ho fatto quello che potevo, sono soddisfatto, non credo potessi fare di più. Tomas ha giocato un gran match ed ha meritato”

G: “Cosa pensi di questa atmosfera Davis qui a Bologna?”

D: “E’ un’atmosfera molto particolare, esaltante. Tanto rumore, ma fa parte di questa manifestazione. Va bene così”