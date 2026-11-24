Da Torino a Bologna, passando per la Finlandia. Il tennis italiano cambia città, obiettivi e, inevitabilmente, prospettive. Le Nitto ATP Finals hanno incoronato Carlos Alcaraz, capace di superare Alexander Zverev in finale e aggiungere alla propria bacheca uno dei pochi trofei che ancora gli mancavano. Per gli azzurri, invece, il bilancio è stato decisamente meno felice: sei incontri e altrettante sconfitte tra il singolare di Flavio Cobolli e il doppio di Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

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Adesso arriva la Coppa Davis, con l’Italia che a Bologna cerca il quarto successo consecutivo, mentre Jannik Sinner affronta forse la partita più delicata della sua carriera, quella lontano dal campo. Dopo mesi di terapie conservative, il numero due del mondo ha scelto di sottoporsi all’intervento chirurgico al ginocchio destro, affidandosi al professor Lasse Lempainen.

Per analizzare il momento del tennis azzurro e internazionale abbiamo parlato con Diego Nargiso, ex giocatore di Coppa Davis e oggi apprezzato commentatore televisivo. Ne è uscita una conversazione che attraversa tecnica, emotività, responsabilità e prospettive, con una convinzione di fondo: il tennis italiano ha qualità e profondità per continuare a essere protagonista anche in assenza del suo miglior interprete.

Alcaraz, la vittoria di Torino e il livello dei migliori

Diego, partiamo dalla fine delle Finals. Carlos Alcaraz ha conquistato il titolo battendo Zverev. Che cosa ha dimostrato questa vittoria e quanto è superiore agli altri quando riesce a esprimersi al massimo?

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“Carlos ha dimostrato di avere un livello superiore nel momento in cui riesce a concentrarsi su obiettivi molto precisi. Lo ha dimostrato anche a Torino: questo torneo lo voleva, lo ha inseguito e alla fine lo ha conquistato con estrema forza e determinazione. Neanche il numero uno del mondo è riuscito a giocare alla pari con lui. Anzi, se Alcaraz non si fosse distratto a metà del secondo set, probabilmente staremmo parlando di una finale totalmente a senso unico. Era avanti 6-2, 4-2 e avrebbe potuto chiudere in maniera ancora più netta”.

Alcaraz e Zverev avevano già mostrato una continuità superiore durante la settimana. Che cosa distingue giocatori di questo livello dagli altri protagonisti del circuito?

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“È soprattutto una questione di solidità e di rendimento medio. Zverev, Alcaraz e Sinner sono giocatori che ogni volta che entrano in campo riescono a esprimere almeno il 75-80% del loro potenziale. Questo permette loro di rimanere sempre dentro le partite, di gestire i momenti difficili e poi trovare il modo di vincerle. Gli altri, penso a Shelton, Fils o allo stesso Cobolli, riescono ad avvicinarsi a quel livello soltanto a tratti, durante una partita oppure nel corso della stagione. La differenza sta proprio lì. I migliori hanno un livello medio di rendimento talmente alto che batterli diventa veramente complicato. E quando arrivano gli appuntamenti più importanti, nei quali riescono a concentrare tutta la loro attenzione, sono sicuramente un gradino sopra gli altri”.

Cobolli, le emozioni e il peso delle aspettative

Passiamo a Flavio Cobolli. Le sue prime Finals si sono concluse senza vittorie, ma la sensazione è che soprattutto contro Tiafoe abbia pagato qualcosa dal punto di vista emotivo. Che lettura dai del suo torneo?

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“Prima di tutto vorrei partire dall’eccezionalità di questo ragazzo. Flavio ha fatto un anno strepitoso, arrivando dove probabilmente pochissime persone avrebbero immaginato di vederlo. Lui stesso ha raccontato che quasi nessuno avrebbe scommesso sulla sua qualificazione alle Finals. Essere arrivato al numero sei del mondo è qualcosa di pazzesco. Ormai siamo abituati ai risultati di Jannik, ma quello raggiunto da Flavio è un traguardo davanti al quale bisogna togliersi il cappello.

Flavio ha una sensibilità enorme, una profondità emotiva incredibile. È proprio questa caratteristica che gli permette di raggiungere risultati straordinari, di scavare dentro se stesso e trovare risorse che altri giocatori non hanno. Ma è anche qualcosa che può bloccarlo. Contro Tiafoe, per esempio, era partito benissimo, si era trovato avanti 3-1 e aveva avuto l’opportunità di andare sul 4-1 con due break di vantaggio. Durante l’anno Flavio era stato più forte di Tiafoe e aveva tutte le possibilità di batterlo. Invece, proprio in quel momento, è emersa tutta la pressione che si portava dentro. Voleva dimostrare a se stesso e agli altri di meritare quel palcoscenico. Quell’emotività è diventata più forte di quello che stava succedendo in campo”.

Dopo quella sconfitta ha parlato della più grande delusione della sua vita. Non credi che avesse caricato quell’appuntamento di un significato eccessivo?

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“Probabilmente considerava quella partita la più importante della sua vita e, proprio per questo, l’ha vissuta come una delusione enorme. Con il tempo e con la maturità capirà che si trattava soltanto di una tappa e che davanti a lui ci saranno tante altre partite ancora più importanti. C’è poi una caratteristica molto bella di Flavio: sente moltissimo il rapporto con l’Italia, con il pubblico, con la sua gente. Ha giocato una finale al Roland Garros senza pronunciare certe parole, mentre a Torino, così come a Roma, ha manifestato tutta questa emotività. Sente profondamente l’appartenenza al Paese e questo gli fa grande onore”.

Non pensi che anche noi addetti ai lavori gli abbiamo attribuito troppe responsabilità, quasi chiedendogli di sostituire Sinner davanti al pubblico italiano?

“Io credo che quella responsabilità se la sia sentita soprattutto lui. Gli addetti ai lavori hanno semplicemente raccontato la realtà: Flavio era uno dei protagonisti più interessanti della stagione, era arrivato al numero sei del mondo e aveva dimostrato di poter battere giocatori importanti. Per me, insieme a Jodar, è stato uno dei giocatori rivelazione dell’anno. Era normale aspettarsi molto da loro. Guarda caso, entrambi hanno perso le prime due partite.

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Però bisogna considerare anche la particolarità delle Finals. È un torneo stranissimo, un animale diverso da tutti gli altri. Normalmente, per affrontare un top 5 o un top 10, hai già giocato e vinto alcune partite, hai trovato il ritmo. Qui invece incontri immediatamente uno dei migliori del mondo e due giorni dopo devi affrontarne un altro. Per un esordiente è complicatissimo e le statistiche dimostrano quanto sia difficile vincere subito”.

Il bilancio complessivo degli italiani a Torino è stato di sei sconfitte su sei partite. Ti aspettavi qualcosa di più?

“È chiaro che tutti speravamo in risultati migliori, anche perché le potenzialità c’erano. Però non dobbiamo dimenticare che il primo successo è essere arrivati a disputare un torneo del genere. Quando ti qualifichi tra i migliori del mondo, il bilancio della stagione non può che essere positivo. Poi è normale avere rammarico e rimpianti, soprattutto perché Bolelli e Vavassori avevano dimostrato di poter fare molto di più. A questi livelli, però, basta pochissimo per cambiare l’andamento di una partita e devi essere al massimo sotto ogni punto di vista. Flavio, inoltre, arrivava da un periodo non eccezionale, con qualche problema fisico e meno partite e vittorie alle spalle rispetto alla prima parte della stagione”.

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Per Bolelli e Vavassori è stato anche l’ultimo torneo insieme. Quanto può aver inciso la consapevolezza che il loro percorso fosse arrivato alla conclusione?

“Secondo me può aver inciso. Quando una coppia decide di smettere di giocare insieme, anche se entrambi continuano a dare il massimo, non è mai semplice. È un po’ come nella vita: quando sai che una storia sta finendo, nelle difficoltà può diventare più complicato ritrovare quel legame che prima ti permetteva di superarle. Nel doppio sono proprio i piccoli particolari a fare la differenza. Forse, sapendo che il loro percorso era arrivato alla conclusione, nei momenti complicati non sono riusciti a ricreare quella connessione così forte che aveva consentito loro di ottenere risultati eccezionali”.

Adesso però cambia tutto. Volandri ha scelto Berrettini al posto di Bolelli e l’Italia si presenta a Bologna con Cobolli, Musetti, Darderi, Berrettini e Vavassori. Quanto ti convince questa squadra?

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“L’Italia ha due grandi fortune. La prima è il livello dei suoi giocatori: oggi abbiamo una profondità tale che, anche quando manca un elemento importante, ci sono altri ragazzi prontissimi a prendere il suo posto. Musetti ha disputato grandi tornei, Darderi ha dimostrato di essere competitivo e Cobolli, nonostante le difficoltà delle Finals, ha già fatto vedere di essere un autentico animale da Coppa Davis.

La seconda grande fortuna è la coesione del gruppo. Abbiamo costruito una squadra fortissima non soltanto per la qualità tecnica dei singoli, ma anche per il legame che si è creato tra i giocatori. È qualcosa che fa davvero la differenza in una competizione come questa. Filippo Volandri è stato molto bravo a gestire il gruppo anche nelle situazioni più complicate. Adesso sarà importante ritrovarsi e costruire una squadra che abbia la forza per attraversare anche gli eventuali momenti di difficoltà”.

La novità più interessante è proprio la possibile coppia di doppio Berrettini-Vavassori. Una soluzione che può funzionare anche nei momenti decisivi?

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“È una sperimentazione che ha delle basi solidissime. Da una parte abbiamo un grande interprete del doppio come Andrea Vavassori, dall’altra Matteo Berrettini, che quando è stato chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto”.

L’Italia ha vinto le ultime tre edizioni. Il quarto successo consecutivo è davvero alla portata?

“Siamo assolutamente ancora tra i favoriti della manifestazione. Il tabellone ci offre la possibilità di arrivare in semifinale e poi giocarcela. Abbiamo dimostrato di essere una squadra fortissima, giochiamo in casa e abbiamo già vinto questa competizione tre volte consecutive. Naturalmente non si può vincere sempre, prima o poi una serie del genere è destinata a interrompersi. Speriamo che non succeda quest’anno. Anche le altre nazionali arrivano con giocatori stanchi dopo una stagione lunghissima. Noi abbiamo dimostrato di essere forti e questi ragazzi hanno dimostrato di essere giocatori da Nazionale. C’è la possibilità anche quest’anno di fare bottino pieno”.

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Veniamo a Jannik Sinner. Dopo oltre quattro mesi di terapie conservative, ha deciso di sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio destro, affidandosi al professor Lasse Lempainen. Una scelta che arriva al termine di un percorso particolarmente complicato.

“Ho parlato con diversi medici e amici ortopedici che mi hanno spiegato quanto questo genere di infortuni possa essere subdolo. Ci sono giorni nei quali stai bene e altri nei quali senti nuovamente dolore. È possibile che inizialmente non ci si sia resi conto fino in fondo della gravità del problema.

Poi sfido chiunque a fermare un giocatore di 25 anni, numero uno del mondo, che sta facendo un percorso come quello di Jannik. Un atleta in quella situazione vuole sempre giocare, vuole sempre andare in campo, te lo posso assicurare. Quasi non si rende conto del problema, pensa di stare bene e di potercela fare. Non è facile convincerlo del contrario.

Sinner ha consultato i migliori specialisti, quelli che gli sono stati indicati come i più esperti, cercando una soluzione che gli consentisse di tornare il prima possibile, ma purtroppo non è riuscito a risolvere il problema”.

I tempi di recupero sono stimati in tre o quattro mesi, una prospettiva che esclude di fatto la partecipazione agli Australian Open e potrebbe condizionare buona parte della prima porzione di stagione. Quanto sarà importante non avere fretta?

“Conoscendo Jannik e il suo modo di pensare, lui vuole tornare per vincere e per stare bene al cento per cento. Un giocatore di questo livello ha bisogno di almeno quattro o cinque settimane di allenamento fatto bene per prepararsi adeguatamente, alle quali bisogna aggiungere le partite necessarie per ritrovare il ritmo e la condizione”.

Un’ultima questione sulle Finals. Si è discusso molto della velocità dei campi e anche dell’eccessiva spettacolarizzazione del torneo, con le critiche di Adriano Panatta. Il tennis rischia di perdere qualcosa della propria identità?

“Non sono d’accordo. Adriano ha vissuto un tennis diverso, quello dei gesti bianchi, dell’eleganza degli anni Settanta e Ottanta. Ma uno sport deve necessariamente evolversi e adeguarsi ai tempi. Il tennis ha mantenuto una tradizione importantissima, senza stravolgere la propria natura, ma nel frattempo sono cambiati i materiali, i giocatori e anche il modo di coinvolgere il pubblico.

Io ho fatto personalmente i complimenti a Paolo Lorenzi e alla Federazione di Angelo Binaghi, perché reputo quello di Torino il più bell’evento tennistico al mondo. Entrare in quell’arena è emozionante. Quando vengono presentati i giocatori sembra quasi di assistere all’ingresso dei gladiatori. È uno spettacolo incredibile. Lo stesso Tiafoe ha detto che è il posto più bello in cui gioca.

Oggi riceviamo stimoli da ogni parte e anche il tennis deve saper coinvolgere le persone, soprattutto i più giovani. È chiaro che a qualcuno piace la musica e ad altri no, però intrattenere il pubblico durante i cambi di campo è qualcosa che ormai si fa in tutti gli sport. Non dobbiamo staccarci dalla realtà, dobbiamo vivere nel nostro secolo”.

E sulla velocità del campo? Non credi che uno scambio più lungo possa offrire uno spettacolo migliore rispetto a una partita dominata dal servizio?

“Lo spettacolo del tennis è anche il bombardiere che serve forte, così come il giocatore che sa difendersi meglio. Sulla terra battuta vengono premiate altre caratteristiche: pensiamo a Nadal e ai suoi quattordici Roland Garros, alla capacità di lottare su ogni pallina.

Non possiamo pretendere che tutti i giocatori siano identici. Anzi, negli anni c’è stata una progressiva uniformità delle superfici e in passato esistevano campi indoor ancora più veloci di quelli attuali. Credo sia bello poter vedere stili differenti, il grande colpitore da fondo contro grandi servitori come Shelton o Zverev. Anche questo fa parte dello spettacolo”.