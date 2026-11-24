L’intervento chirurgico rappresenta la fine di un percorso e l’inizio di un altro. Per Jannik Sinner, operato oggi in Finlandia dal professor Lasse Lempainen alla bandelletta ileotibiale del ginocchio destro, si chiude la parentesi dei tentativi di risolvere il problema attraverso le terapie conservative e si apre quella della riabilitazione. Una fase nella quale la fretta, comprensibile per chi da mesi aspetta di rivedere in campo il campione altoatesino, dovrà necessariamente lasciare spazio ai tempi della biologia.

Per comprendere meglio la natura dell’intervento, le difficoltà del recupero e le prospettive di ritorno all’attività agonistica, Ubitennis ha raggiunto il professor Enrico Vaienti, già direttore della Clinica Ortopedica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, docente universitario di Ortopedia e Traumatologia e profondo conoscitore della traumatologia sportiva, grazie anche alla sua esperienza al fianco della Clinica Mobile del motociclismo mondiale, sia in MotoGP che in Superbike.

Una premessa doverosa, sottolineata dallo stesso professore: le sue considerazioni sono di natura accademica, formulate sulla base delle informazioni disponibili, non avendo visitato direttamente il giocatore né assistito all’intervento.