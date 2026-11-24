Premiato come allenatore dell’anno 2024 dalla WTA, Renzo Furlan sta continuando a lavorare con l’immenso talento di Luca Nardi, sempre alla ricerca di integrità fisica e continuità.

Oggi diviso fra il suo ruolo da coach e quello di opinionista televisivo, Renzo – che ai nostri microfoni si era già espresso sull’attualità delle ATP Finals – ci ha raccontato in esclusiva gli ultimi sviluppi nella collaborazione col tennista azzurro, con cui spera di poter finalmente trovare la chiave. Per farlo, però, servirà impedire ulteriori ricadute fisiche, da sempre decisive nella carriera del pesarese.

Nardi: una nuova strategia, in cerca di stabilità

D. Come sta andando la collaborazione con Luca Nardi?

Renzo Furlan: “Procede, lavori in corso. È stato un anno un po’ travagliato: ha avuto diversi infortuni all’adduttore sinistro. Infortuni che speriamo siano alle spalle…Adesso giocherà l’ultimo torneo della stagione, poi faremo la preparazione in vista del prossimo anno”.