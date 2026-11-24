La stagione non è ancora terminata, la Coppa Davis 2026 resta l’ultimo evento da disputarsi – prima delle NextGen ATP Finals 2026 – ma per gran parte delle coppie di doppio l’appuntamento è per il 2027. Quello che verrà sarà per certi versi un anno zero in questa disciplina, per almeno un paio di motivi. Non solo per la politica messa in atto dall’Association of Tennis Professionals, volta a ridurre spazio, energie e investimenti sulla specialità in questione, ma anche perché molti sodalizi hanno cessato di esistere negli ultimi mesi. In un articolo dedicato (IL GIOCO DELLE COPPIE), abbiamo cercato di ricostruire la situazione con tutte le partnership che vedremo all’opera a partire dal prossimo gennaio, ma nelle ultime ore è giunta una notizia piuttosto scioccante, sia per chi scrive che per i protagonisti.

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Tramite un articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale, infatti, Harri Heliovaara ha raccontato per filo e per segno l’annuncio del suo ex compagno Henry Patten di voler concludere la collaborazione: “Dopo il viaggio a Torino, non ho avuto nemmeno il tempo di entrare nello spirito natalizio che il fine settimana ha preso una piega del tutto inaspettata. Henry ha annunciato completamente a sorpresa di aver cambiato idea riguardo al prossimo anno, e così mi sono ritrovato a riflettere a lungo, a scambiare innumerevoli messaggi e a passare ore al telefono con diverse persone. La mia mente e il mio corpo sono ancora sotto shock, ma almeno ora ho un piano per l’anno prossimo […]”.

Heliovaara sulla decisione di Patten: “Sono rimasto inorridito, a bocca aperta”

Una decisione inaspettata soprattutto perché, come avevamo avuto modo di constatare e come ha confermato lo stesso Harri Heliovaara, con Henry Patten avevano deciso da mesi di proseguire insieme anche nel 2027: “Venerdì pomeriggio sono andato a prendere i bambini all’asilo e stavamo aprendo i regali quando ho ricevuto una chiamata da Henry. Senza entrare troppo nei dettagli, il messaggio era chiaro: non voleva più giocare con me l’anno prossimo, nonostante avessimo concordato di farlo in autunno. L’annuncio è arrivato in modo brusco e non ho potuto fare a meno di ascoltare a bocca aperta, inorridito, e dire che non ero affatto d’accordo. Ho parlato anche con l’allenatore di Henry, Calvin, quella sera, cercando di capire meglio la situazione, ma è improbabile che io riesca mai a comprendere appieno cosa e perché sia ​​successo […]”.

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Da lì la ricerca di un nuovo partner per la stagione successiva, tenendo conto di classifica, ambizioni, libertà dell’altro giocatore (dal momento in cui il gioco delle coppie sembrava ormai definito): “Senza entrare troppo nei dettagli degli eventi del fine settimana, credo di non essere stato l’unico a vedere i propri piani per l’anno prossimo improvvisamente cambiati. A quanto ho capito, anche un’altra coppia è saltata all’ultimo minuto. L’anno prossimo vedremo ancora le coppie Patten/Skupski e Glasspool/Harrison. Il mio compagno per la stagione 2027 sarà senza dubbio il britannico Julian Cash. Gli ho parlato al telefono ieri sera e, con mia grande soddisfazione, abbiamo subito trovato un’intesa per la prossima stagione”.

ATP Tour 2027 – Le coppie di doppio maschile

Heliovaara/Cash – Nuova Coppia

Granollers/Zeballos – Coppia Confermata

Harrison/Glasspool – Nuova Coppia

Matos/Luz – Coppia Confermata

Krawietz/Pavic – Nuova Coppia

Ebden/Partner Australiano

Vavassori/Arevalo – Nuova Coppia

Bolelli/Guinard – Nuova Coppia

Patten/Skupski – Nuova Coppia

Arribage/Olivetti – Coppia Confermata