Jannik Sinner sta vivendo il secondo momento più tosto della sua giovane carriera. Dopo il caso Clostebol – che lo tenne lontano dai campi per 3 mesi, nel 2025 -, è saltato fuori un grave infortunio al ginocchio, che inizialmente sembrava poter essere curato con una terapia conservativa, senza sortire però nessun effetto, dunque costringendo l’equipe azzurra a prendere la via dell’intervento chirurgico – mai banale. Il classe 2002 di San Candido si è operato al ginocchio destro, in Finlandia, affidandosi alle magiche mani del Dottor Lasse Lempainen, che ha confermato sui propri canali social: “L’intervento è andato bene e ora l’attenzione si concentra su un percorso di riabilitazione personalizzato e attentamente pianificato. La nostra priorità è garantire un recupero in sicurezza e un ritorno di successo ai massimi livelli del tennis professionistico”. Il medico finlandese ha dunque rasserenato tutti i supporters dell’azzurro, al quale spettano vari mesi di percorso di recupero prima di poter mettere piede in campo.

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Happy birthday dad, thank you for being here with us. ❤️ Around you the day always feels better!! pic.twitter.com/RjjJaUynxl — Jannik Sinner (@janniksin) November 24, 2026

Ma in questi primi giorni post-operazione, non c’è da pensare agli allenamenti e al campo da tennis – ancora lontani. Meglio godersi gli affetti e approfittarne per staccare la spina dal grande trambusto di questi giorni. E quale migliore occasione del compleanno di papà Hanspeter, col quale ha festeggiato insieme ad alcuni membri del proprio team: “Buon compleanno papà, grazie per essere qui con noi. Con te la giornata è sempre più bella!“, ha scritto Jannik su X.