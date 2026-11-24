Jannik Sinner è il tema del giorno per quanto riguarda lo sport in Italia: il fenomeno azzurro è stato sottoposto ad un’operazione chirurgica in Finlandia, per mano del dottor Lempainen con l’obiettivo di risolvere la sindrome della bandelletta ileo-tibiale al ginocchio destro. La Gazzetta dello Sport del 24 novembre gli dedica la prima pagina con il titolo centrale “La partita più dura”.
Così fa anche Tuttosport che dà a Jannik l’appuntamento a Roma, mentre il Corriere dello Sport dedica a Sinner solo una striscia in alto della prima pagina.