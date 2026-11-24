Lunedì 23 novembre non si è giocato a tennis. Cioè, tra Challenger, ITF, tornei nazionali, oretta al circolo con l’amico, le ore complessive di tennis sono probabilmente state pressoché identiche a quelle degli altri giorni. Tuttavia, il circuito ATP ha chiuso i battenti incoronando Alcaraz vincitore delle Finals e Zverev numero 1 di fine stagione, la WTA si era fermata una settimana prima. Resta la Coppa Davis che comincia martedì, ma lunedì il nulla a livello “maggiore”. A riempire il vuoto ci ha pensato Jannik Sinner. La notizia del giorno – forse dell’anno – è che il fenomeno altoatesino ha preso un volo per Turku, in Finlandia, dove ci sarebbe un tavolo operatorio ad attenderlo.

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Fuori dal Tour dalla vittoriosa finale di Wimbledon, Jannik soffre di un’infiammazione al ginocchio destro. In mancanza di conferme da parte sua o del suo staff, l’ipotesi ormai accreditata da chiunque è quella della sindrome della bandelletta ileotibiale, patologia da sovraccarico che colpisce prevalentemente ciclisti e runner, e le donne con una frequenza superiore. Per dire che Sinner ha avuto una certa dose di… mira per “prendersela”. Ma non finisce qui.

Per questa sindrome il trattamento è in genere inizialmente conservativo, appunto il percorso intrapreso dal nostro. Spesso si risolve entro un paio di mesi, ma entro sei il tasso di successo è del 94%. Le probabilità che un tennista uomo finisca in quel 6% sono decisamente basse. Magari superiori a quelle che la nostra scodella rotta lunedì ritorni alla sua condizione iniziale entro ventiquattr’ore, ma in giornate come questa questa può valere tutto. Torniamo però al tavolo operatorio: nelle sapienti mani di chi il Rosso di Sesto ha deciso di affidare il dissesto del suo ginocchio?

Chi è Lasse Lempainen

Iniziati gli studi di medicina a Turku nel 1998, ha completato la specializzazione in chirurgia e ortopedia presso l’Ospedale Centrale di Satakunta e l’Ospedale Universitario di Turku. Così recita la biografia di Lasse Lempainen, il medico “definitivo” vorremmo chiamarlo, ultimo di una nutrita schiera di specialisti e non a cui si è rivolto Jannik. “Durante il periodo di specializzazione, ho dedicato fasi specifiche esclusivamente alla ricerca” spiega Lempainen. Ha all’attivo 61 pubblicazioni riguardanti diagnosi, trattamenti e chirurgia agli arti inferiori e vanta esperienza nella chirurgia e nel trattamento di lesioni e patologie a carico di ginocchio, caviglia, piede, muscoli ischiocrurali e tendine d’Achille.

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Professore a contratto presso l’Università di Turku, con specializzazione in ortopedia e medicina dello sport, Lasse esegue circa 350 interventi ogni anno. “Apprezzo particolarmente il poter seguire il paziente durante l’intero percorso di guarigione” scrive ancora il medico, che ha anche trascorsi nel mondo dello sport. “La sensazione di successo che si prova al termine di un trattamento efficace e del relativo recupero conferma la mia convinzione di svolgere un’attività che incide profondamente sulla vita delle singole persone”. Forse non solo la competenza, ma anche l’empatia che mostra potrebbe avere avuto un ruolo nella scelta di Sinner.

L’allievo del “Dr. House”?

Lempainen è stato allievo del luminare Sakari Orava, in pensione da ormai diversi anni. Nel 1978 aveva pubblicato lo studio dal titolo “Sindrome da frizione della bandelletta ileotibiale negli atleti”. Noto come il “Dr House degli sport”, pare che abbia trattato oltre 20.000 pazienti. Da quanto osservavamo sopra, il suo pupillo Lasse non deve averne ereditato le caratteristiche umane – o almeno quelle del dottor House, protagonista della serie omonima, un misantropo burbero e cinico. E forse, speriamo, nemmeno quelle professionali: arrivava in clinica una persona con un po’ di febbre, House e il suo team sbagliavano diagnosi a ripetizione arrivando quasi a ucciderla, per poi (di solito) salvarla negli ultimi minuti. Affibbiare soprannomi richiede cautela quasi quanto l’incisione della bandelletta.

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Per quanto intrigante sia il collegamento con lo studio del Maestro Sakari la cui osservazione clinica conserva interesse, la sua interpretazione anatomica e biomeccanica è stata successivamente rivista. In definitiva, la fisiopatologia della sindrome non è ancora conosciuta completamente e la teoria tradizionale dello sfregamento è considerata improbabile alla luce degli studi anatomici più recenti, che suggeriscono un possibile meccanismo compressivo: quando è in tensione, la bandelletta comprimerebbe i tessuti adiposi e connettivi innervati e vascolarizzati che si trovano tra essa e l’epicondilo femorale laterale.

Allora, operiamo?

Sempre dando per buona la diagnosi di cui si parla da mesi, una delle procedure descritte in letteratura è la plastica a Z: si praticano due incisioni oblique nella bandelletta ileotibiale, creando due lembi che vengono riposizionati e suturati. L’obiettivo è allungare la struttura e ridurne la tensione. Esistono anche tecniche artroscopiche che agiscono sui tessuti circostanti: in alcune di esse si rimuovono tessuto sinoviale o fibroso patologico e aderenze, senza sezionare necessariamente la bandelletta.

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“Vabbè, mi opero: quando torno a battere Zverev?”

La letteratura scientifica riporta generalmente tempi di ritorno allo sport nell’ordine dei tre o quattro mesi, sebbene esistano tecniche mini-invasive associate a recuperi più rapidi. Si tratta però di dati ricavati prevalentemente da studi su corridori e piccoli gruppi di atleti: impossibile dunque formulare una previsione attendibile per un tennista professionista. Il ritorno alle competizioni dipenderebbe naturalmente dalla procedura effettivamente eseguita, dalle condizioni del ginocchio e dalla risposta alla riabilitazione.

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Il rientro: classifica protetta?

Quando un infortunio costringe un tennista a restare fuori dal Tour per almeno sei mesi, c’è la possibilità di fare richiesta per il cosiddetto ranking protetto. Ciò per evitare che l’inevitabile discesa in classifica pregiudichi l’accesso ai tornei. Un rischio che Jannik certo non corre, dovesse anche rientrare con zero punti (vabbè, tocchiamo qualsiasi cosa), dal momento che le wild card non mancherebbero. Dal 12 luglio, quindi, si va al 12 gennaio – le esibizioni contano, quindi se giocasse il Six Kings Slam, beh, faremmo tutti volentieri a meno del “protected”.

Ricordiamo però che la “protezione” non vale per il seeding: l’eventuale testa di serie assegnatagli dipenderà dalla classifica effettiva. Certo che un torneo con Sinner-Alcaraz al primo turno sarebbe l’apoteosi dell’anticlimax. Visto che finora non è andata benissimo tra infortunio, terapia conservativa e tutto quanto, stiamo larghi con i tempi e, augurandoci di rivederlo a gennaio (il prossimo gennaio, non nel 2028), diciamo che arrivare a Wimbledon senza il Rosso è il nero scenario che proponiamo. Da protected a projected il passo è breve – se riesci a muovere la gamba.

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I punti in uscita

Attualmente Jannik è n. 2 del mondo a 7.950 punti, Alcaraz lo tallona a meno 350, Shelton quarto a 5.570. Il 1° febbraio scadranno gli 800 punti della semifinale all’Australian Open, tre settimane dopo i 100 dei quarti di Doha. A quel punto, la classifica non dovrebbe aver subito grandi scossoni, dal momento che Carlos difende il titolo a Melbourne. Poi Sinner ha infilato la serie mai riuscita a nessuno: trionfo nei primi cinque Masters 1000 della stagione. In marzo usciranno i 2.000 punti del Sunshine Double (Indian Wells il 15, Miami il 29), con un rientro sulla terra da possibile top 5. Si avverasse la pessimistica previsione, quindi ritorno a Wimbledon, l’azzurro avrebbe appunto i soli 2.000 punti del titolo di quest’anno: sarebbe in top 30, quindi niente Alcaraz al primo turno sui Prati. E nemmeno Zverev, che cominciava già a preoccuparsi.

Per concludere questo viaggio tra il biografico, il favolistico e il kafkiano, non rimane che attendere notizie da Turku, la città più antica della Finlandia. Vedremo un post su Instagram con una foto di Jan steso sul lettino della clinica mentre si mangia una bella scodella di lohikeitto? Intanto, la nostra scodella è ancora rotta…





