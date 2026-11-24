La telenovela dell’infortunio di Jannik Sinner sembra arrivata a un’importante svolta: nonostante non ci siano conferme ufficiali, viene dato per scontato che il campione altoatesino si sottoporrà a un intervento chirurgico in Finlandia per rimediare (almeno si spera) al dolore al ginocchio destro che lo sta tenendo lontano dai tornei da quella domenica 12 luglio nella quale alzò il trofeo di Wimbledon.

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Quello che è certo è che un jet privato Cessna Citation Sovereign della compagnia Aerowest è partito lunedì mattina dall’aeroporto Cote d’Azur di Nizza (il più vicino alla residenza monegasca di Sinner) alle 9.04 alla volta di Bolzano, dove è arrivato alle 9.52. Questo è naturalmente l’aeroporto più prossimo alla casa dei genitori di Sinner. Lo stesso aereo è poi ripartito alle 10.30 atterrando alle 14.07 locali a Turku, in Finlandia, dove ha sede la clinica del Professor Lesse Lempainen, specialista delle lesioni muscolo-tendinee.

Il recupero e il ranking

Difficile fare una previsione accurata sui tempi di recupero, date le quasi inesistenti informazioni a proposito dell’intervento, ma pare ragionevole pensare che se l’Australian Open sia ormai fuori discussione, potrebbe essere complicato anche prevedere un rientro per il “Sunshine Double” che prende il via a Indian Wells durante la prima settimana di marzo.

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In ogni caso l’assenza di Sinner dalle competizioni si estenderà molto probabilmente oltre i sei mesi, e questo renderebbe possibile per lui avvalersi della regola sul “ranking protetto”.

Infatti per chi è costretto a non competere per oltre sei mesi, è possibile richiedere di ottenere il cosiddetto “ranking protetto”, ovvero un ranking fittizio che potrebbe consentire al giocatore convalescente di accedere ai tabelloni dei tornei utilizzando un ranking fittizio invece di quello inevitabilmente deteriorato dopo l’assenza per infortunio.

Come funziona il ranking protetto

Per potersi avvalere di questa regola, ufficialmente chiamata “Entry Protection”, un giocatore deve:

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Non competere in alcun evento per almeno sei mesi (incluse le esibizioni);

(incluse le esibizioni); Produrre una documentazione medica che confermi l’infortunio

che confermi l’infortunio Far arrivare la domanda all’ATP entro sei mesi dall’ultimo torneo giocato

La procedura non è automatica, deve essere richiesta dal giocatore e può essere utilizzata anche per i tennisti che devono svolgere il servizio militare.

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Il “ranking protetto” viene calcolato effettuando la media aritmetica delle 13 settimane successive all’ultimo torneo giocato.

Questo ranking può essere utilizzato per un massimo di nove tornei nel corso dei nove mesi successivi al rientro (innescabile anche dalla partecipazione a un’esibizione) se l’assenza dal Tour è stata inferiore a un anno. Se invece il tennista è stato costretto a una sosta più lunga di 12 mesi, il ranking protetto può essere utilizzato per 12 tornei nel corso di 12 mesi.

La rilevanza del ranking protetto nel caso Sinner

Il ranking protetto di Sinner calcolato secondo la regola sarebbe… il n. 1. Ma è probabile che Jannik non debba ricorrere a questa regola.

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Anche nell’ipotesi per il momento piuttosto pessimistica che Sinner non possa riprendere a competere prima di aprile 2027, il suo ranking a quel punto dovrebbe includere i punti ottenuti nel 2026 a Montecarlo, Madrid, Roma, Roland Garros e Wimbledon, ovvero 5050 punti, che al momento sarebbero sufficienti per farlo rimanere nel Top 5.

Se poi l’assenza dovesse prolungarsi addirittura fino alla fine di giugno, al punto tale da far uscire dalla classifica tutti i risultati del 2026 tranne quello di Wimbledon, anche soltanto i 2000 punti ottenuti per la vittoria in Church Road sarebbero sufficienti per mantenere Sinner nei primi 25 del ranking, consentendogli quindi di accedere a qualunque torneo volesse partecipare.

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Se invece Sinner dovesse rimanere fuori dalle competizioni fino a dopo Wimbledon 2027, allora gli sarebbe necessario far ricorso al ranking protetto. Ma per il momento si tratta di un’ipotesi molto lontana.

Niente testa di serie

Ricordiamo che il ranking protetto serve solamente per determinare l’eventuale ingresso diretto di un giocatore nel tabellone principale o in quello di qualificazione, ma non ha alcun impatto sull’ordine delle teste di serie. Al suo rientro, quindi, Sinner sarà inserito o meno nelle teste di serie di un torneo in base al ranking che avrà la settimana precedente l’inizio del torneo stesso.