Saranno la Società Canottieri Casale e l’ATA Battisti Trento a giocarsi il titolo di Campionesse d’Italia. Questo è il verdetto emerso domenica 22 novembre al termine delle semifinali di ritorno della Serie A1 femminile, sfide che hanno delineato i nomi delle due formazioni che saranno protagoniste dell’ultimo atto in programma il prossimo 5 dicembre sul veloce indoor di Torino.

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Una finale difficile da pronosticare se si pensa che entrambe le squadre sono delle neopromosse. Confermando i rispettivi successi dell’andata, piemontesi e trentine hanno conquistato la finale, pur vivendo una domenica dagli sviluppi diametralmente opposti. Se per le ragazze di Casale — forti del netto 4-0 dell’andata — il ritorno si è rivelato poco più di una formalità chiusa già al termine del primo singolare, il passaggio del turno di Trento è stato un vero e proprio thriller, risolto soltanto sul filo di lana.

Il programma della domenica tennistica ha visto anche il via ai playout salvezza, con le sfide di andata. Sorriso pieno per il TC Cagliari, vittorioso nel proprio match, mentre l’altro spareggio si è chiuso in perfetto equilibrio. Andiamo, quindi, a vedere nel dettaglio cosa ci ha regalato questa intensa giornata di tennis a squadre.

Playoff scudetto: formalità Casale. Festa ATA Trentino al doppio di spareggio

Risultato ottenuto al primo tentativo per la Società Canottieri Casale. Al circolo piemontese bastava, infatti, conquistare un solo punto per rendere vano ogni tentativo di rimonta al TC Prato dopo il perentorio 4-0 rifilato alle toscane nella semifinale d’andata. A staccare immediatamente il biglietto per la finale di Torino per la SC Casale ci ha pensato una stoica Federica Urgesi. La classe 2005 di Fano è stata capace di sconfiggere in rimonta Aurora Zantedeschi per 3-6, 6-3, 7-5 al termine di una vera e propria maratona durata 2 ore e 48 minuti.

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Spinta dall’orgoglio e dal pubblico di casa, Zantedeschi ha provato a tenere accesa una fiammella di speranza partendo con il piede sull’acceleratore. La portacolori toscana ha trovato subito le misure al campo incamerando il primo parziale per 6-3, ma la reazione della giovane marchigiana di Casale non si è fatta attendere. Nel secondo set Urgesi ha rimesso tutto in equilibrio con un identico 6-3 che ha rinviato ogni discorso al terzo set. Nel set finale, Urgesi ha siglato il break decisivo nell’undicesimo gioco, chiudendo poi nel game successivo sul 7-5. Un successo che ha fatto scorrere i titoli di coda sulla semifinale.

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Se la prima semifinale è durata solo un match, il derby regionale tra TC Rungg Sudtirol Kiku e ATA Trentino si è trasformato in una vera lotta durata oltre otto ore e risolto soltanto al match tie-break del doppio di spareggio. Nonostante la sconfitta di giornata per 3-2, a festeggiare l’accesso alla finalissima di Torino è l’ATA Trentino. La formazione trentina, forte del 3-1 conquistato all’andata, ha piazzato la zampata decisiva nello spareggio finale, dopo che il 3-1 di giornata aveva permesso al TC Rungg di riacciuffare la parità complessiva sul 4-4.

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In quel di Appiano, partenza sprint per le padroni di casa. La tedesca Noma Noha Akugue impone la propria potenza fisica e in appena un’ora e un minuto liquida Kathinka von Deichmann per 6-4, 6-3. Quasi in contemporanea, Camilla Zanolini vince un primo set lottatissimo al tie-break (7-6, 7-0 il parziale) contro Deborah Chiesa e poi dilaga nel secondo per 6-3 in quasi due ore di battaglia. Sotto 2-0 nella sfida di ritorno, arriva la reazione dell’ATA Trentino. A tenere a galla le trentine ci pensa la giovane Noemi Maines. La giocatrice che si allena proprio al TC Rungg si rende ancora una volta protagonista di una prestazione di grande personalità. Così come era accaduto sette giorni prima, Maines regola Verena Meliss con un netto 6-2, 6-4, in un’ora e 35 minuti, e riporta l’ATA avanti nel computo complessivo (4-3) a un solo punto dalla finale.

Si va così al doppio, che mette di fronte Noha Akugue/Meliss e Chiesa/Maines. Le portacolori di Trento vincono il primo set al tie-break (7-6, 7-2), ma le altoatesine non mollano, pareggiano i conti con il 7-5 del secondo parziale e completano la rimonta al match tie-break sul fil di lana per 11-9 dopo 1 ora e 55 minuti di gioco. Il punteggio dopo i classici quattro match segna 3-1 per il Rungg, risultato che implica il 4-4 nel computo tra andata e ritorno).

Come da regolamento, tutto si decide al doppio di spareggio, dove scendono nuovamente in campo le stesse identiche coppie. Come nella sfida precedente sono Deborah Chiesa e Noemi Maines a portarsi in vantaggio, dominando il primo set per 6-1. Noha Akugue e Meliss provano a rientrare in partita aggiudicandosi il secondo parziale per 6-4 e trascinando la sfida a un secondo, drammatico match tie-break. Sul punto a punto decisivo, però, la freddezza premia Trento: Chiesa e Maines chiudono 10-8 dopo 1 ora e 27 minuti, facendo esplodere la gioia della panchina trentina al termine di una domenica indimenticabile.

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Playout: TC Cagliari espunga Palermo. Equilibrio assoluto in Veneto, la salvezza si deciderà a Roma

Successo importante per il TC Cagliari nell’andata dei playout salvezza della Serie A1 femminile. Sui campi del Circolo del Tennis Palermo, la formazione sarda si impone per 3-1 compiendo un passo importante nel percorso che garantisce la permanenza nella massima serie. Le siciliane, finaliste nelle ultime tre edizioni, riescono a conquistare il punto del doppio che tiene aperto uno spiraglio in vista del ritorno in Sardegna del 29 novembre.

La giornata delle siciliane nasce in salita per via di una formazione ampiamente rimaneggiata. Oltre alle straniere, Palermo deve rinunciare anche alla punta di diamante Giorgia Pedone, impegnata nella finale (poi persa) del torneo ITF da 40mila dollari di Heraklion. Il TC Cagliari approfitta immediatamente della situazione. La riccionese Alessandra Mazzola controlla con autorità il match contro Angelica Moratelli, imponendosi per 6-4, 6-3 in 1 ora e 37 minuti. Tyra Grant sconfigge Anastasia Abbagnato, reduce da un lungo rientro dagli Stati Uniti appena ventiquattr’ore prima. La siciliana parte fortissimo e scappa fino al 5-2 nel primo set contro Grant. La portacolori di Cagliari però non si scompone, ricuce lo strappo e chiude in volata 7-5, 7-6(3) dopo 1 ora e 55 minuti.

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A mettere il sigillo sul 3-0 ci pensa poi una solida Barbara Dessolis, prodotto del vivaio cagliaritano, che lascia appena due game alla giovane Alessandra Fiorillo: netto 6-1, 6-1 in 1 ora e 16 minuti. Con le spalle al muro, il CT Palermo trova la forza di reagire nel doppio conclusivo. Anastasia Abbagnato e Angelica Moratelli (attuale numero 94 del ranking mondiale di specialità) mettono in campo tutta la loro esperienza e superano in due set Tyra Grant e Barbara Dessolis con il punteggio di 6-1, 6-4 in poco più di un’ora di gioco. Un punto preziosissimo per la matematica dei playout. Le siciliane saranno chiamate all’impresa (vincere 4-0, oppure imporsi 3-1 per trascinare la sfida al doppio di spareggio).

Finisce in perfetta parità l’altro spareggio d’andata dei playout salvezza tra TC Padova e TC Parioli. Il TC Padova muove per primo il tabellino grazie a una prestazione autoritaria di Isabella Maria Serban, che in appena 1 ora e 5 minuti regola l’esperta croata Tena Lukas con un netto 6-3, 6-1. Katerina Tsygourova firma il pareggio per il TC Parioli piegando in tre set la numero uno patavina Nicole Fossa Huergo con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-2. Sull’1-1, il punto del sorpasso capitolino porta la firma di Francesca Gandolfi che batte 7-5, 6-2 in 1 ora e 37 minuti Lavinia Luciano. A siglare il definitivo 2-2 ci pensano Nicole Fossa Huergo e Carolina Gasparini brave a sconfiggere il tandem romano composto da Katerina Tsygourova e Francesca Gandolfi.