Con la collaborazione di Ludovico Mauro

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Saranno il TC Santa Margherita Ligure e lo Sporting Club Selva Alta Vigevano a contendersi il titolo di Campione d’Italia della Serie A1 maschile 2026. Questo il verdetto delle semifinali di ritorno, che hanno definito l’atto conclusivo del campionato attraverso due confronti dagli sviluppi opposti. Per il TC Santa Margherita Ligure il passaggio del turno è stato poco più di una formalità. I liguri avevano dominato l’andata con un rotondo 6-0 e hanno chiuso matematicamente i conti già al termine del primo singolare. Molto più equilibrata e combattuta, invece, la seconda semifinale, in cui lo Sporting Club Selva Alta Vigevano ha dovuto attendere il doppio di spareggio per avere la meglio e staccare il pass per la finale.

La giornata di domenica 22 novembre ha segnato anche l’avvio delle sfide salvezza e promozione, con la disputa delle gare d’andata dei playout di Serie A1 e dei playoff dalla Serie A2. Di seguito il riepilogo completo dei risultati della giornata.

Play-off: tutto facile per il Santa Margherita Ligure. Semifinale thriller a Sassuolo

Il TC Santa Margherita Ligure accede alla finale scudetto della Serie A1 maschile chiudendo sul punteggio di 1-1 la sfida di ritorno sul campo del CT Massa Lombarda. Dopo il netto risultato maturato nella gara d’andata, alla formazione ligure era sufficiente conquistare un solo incontro per ottenere la qualificazione matematica. Obiettivo raggiunto alla prima occasione utile. Filippo Romano ha, infatti, superato Lorenzo Rottoli con il punteggio di 6-2, 6-3 in soli 48 minuti di gioco, portando alla propria squadra il punto decisivo. Vittoria che ha fatto calare il sipario sulla contesa. Infatti, nell’altra sfida che si disputava in contemporanea, l’elvetico Remy Bertola (Santa Margherita) si è ritirato dall’ incontro mentre si trovava in vantaggio per 6-4, 2-1 contro Jacopo Bilardo. Un ritiro maturato a qualificazione ormai acquisita che fissa il punteggio sul definitivo 1-1, rendendo non necessaria la disputa dei successivi match in programma.

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A sfidare il TC Santa Margherita Ligure sarà lo Sporting Club Selva Alta Vigevano. Il circolo lombardo conquista la finale scudetto della Serie A1 maschile, imponendosi per 4-3 sul campo dello Sporting Club Sassuolo nella semifinale di ritorno. Dopo l’equilibrio registrato all’andata, la sfida si è mantenuta in bilico anche al termine dei sei incontri regolamentari (chiusi sul 3-3). Parità spezzata dal doppio di spareggio che ha assegnato il pass per la finale ai lombardi.

I primi quattro incontri della giornata hanno sancito un perfetto equilibrio sul 2-2. Il primo punto è andato ai padroni di casa sul con Federico Arnaboldi che ha superato il francese Antoine Benjamin Hoang per 6-1, 6-4 in un’ora e due minuti. Quasi in contemporanea, Julian Ocleppo ha pareggiato i conti per Vigevano regolando il tedesco Daniel Masur con il punteggio di 7-6(2), 6-4 in un’ora e 20 minuti. Nella seconda tornata di singolari, Federico Bondioli ha riportato avanti lo SC Sassuolo battendo Lorenzo Beraldo per 6-3, 6-2 in 57 minuti. La risposta lombarda è arrivata grazie a Davide Dadda, capace di superare in tre set Gabriele Chiletti con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3 dopo un’ora e 44 minuti di gioco.

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Anche i due doppi regolamentari si sono chiusi con un punto per squadra. Lorenzo Beraldo e Davide Dadda hanno portato Vigevano sul 3-2 superando il duo composto da Federico Arnaboldi e Alberto Nicolini per 6-3, 7-5 in un’ora e 4 minuti. Federico Bondioli e Daniel Masur hanno ristabilito la parità (3-3) battendo Julian Ocleppo e Antoine Benjamin Hoang per 6-4, 7-6(4) in un’ora e 18 minuti. Per designare la seconda finalista si è così reso necessario il doppio di spareggio. Lo SC Sassuolo ha confermato la coppia composta da Bondioli e Masur, mentre lo SC Selva Alta ha schierato Julian Ocleppo e Lorenzo Beraldo. I lombardi hanno vinto il primo parziale per 6-3, subendo poi il ritorno degli emiliani nel secondo set (7-6(3)). Nel match tie-break conclusivo Ocleppo/Beraldo hanno chiuso sul 11-9 dopo un’ora e 28 minuti, assicurando a Vigevano l’accesso alla finale contro il TC Santa Margherita Ligure.

Play-out: successi per CT Palermo e Match Ball Firenze

Gli spareggi di andata per restare nella categoria regina hanno dato esito abbastanza perentorio in tre casi su quattro, con un solo scontro che ha visto una differenza più sottile nei risultati. Si tratta del successo del Match Ball Firenze Country Club, vittorioso per 4-2 in casa del TC Crema. Un finale comunque di livello per i ragazzi di Bagno a Ripoli, giunti ai playout dopo una stagione con diverse problematiche tra infortuni e non solo. Ha aperto il conteggio la vittoria in singolare di Jacopo Berrettini contro Manuel Mazza, cui ha fatto seguito quella di Gabriele Brancatelli su Leonardo Cattaneo. I lombardi hanno poi riaperto la giornata con la vittoria di Samuel Vincent Ruggeri contro Filip Cristian Jianu, mentre il ritiro di Lorenzo Bresciani contro Andrea Meduri ha riportato Firenze sul duplice vantaggio.

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I doppi invece si sono spartiti a metà, con la vittoria sul filo del rasoio per 12-10 al terzo set di Vincent Ruggeri e Arnaboldi, ai danni di Berrettini e Brancatelli, che ha permesso ai padroni di casa di limitare i danni. A Bagno a Ripoli però, domenica 29 novembre, saranno comunque i fiorentini a partire in vantaggio e agguerriti nel chiudere la pratica salvezza, dopo esser stati vicecampioni d’Italia lo scorso anno.

Ampio successo del CT Palermo, che si aggiudica per 5-1 il derby siciliano valido per l’andata dei playout salvezza della Serie A1 maschile sul campo del TC Match Ball Siracusa, conquistando un vantaggio determinante in vista della gara di ritorno. La formazione palermitana ha indirizzato la sfida già nei primi due singolari mattutini. Luca Potenza ha superato Antonio Caruso con il punteggio di 6-4, 6-3 in 1 ora e 27 minuti. Gabriele Piraino ha raddoppiato il vantaggio regolando Alessandro Ingarao per 6-4, 6-2 dopo 1 ora e 53 minuti. Nei singolari successivi il TC Match Ball Siracusa ha trovato l’unico punto della propria giornata grazie a Daniel Michalski. Il polacco è stato capace di imporsi in tre set sul francese Dan Added con il punteggio di 7-5, 3-6, 6-2 in 2 ore e 14 minuti.

A fissare il punteggio sul 3- 1 dopo i singolare ci pensa Paolo Carroccio. L’under 16 siciliano batte in rimonta Giovanni Conigliaro per 5-7, 6-4, 6-1 al termine dell’incontro più lungo della giornata (2 ore e 37 minuti). Nei due doppi pomeridiani il CT Palermo ha poi completato l’opera senza concedere set agli avversari. La coppia formata da Dan Added e Riccardo Surano ha superato Alessandro Ingarao e Giovanni Conigliaro per 6-2, 6-4 in 59 minuti. Gabriele Piraino e Luca Potenza hanno siglato il definitivo 5.1, battendo Daniel Michalski e Antonio Caruso con il punteggio di 6-0, 7-5 in 1 ora e 12 minuti.

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Le altre due sfide sono finite invece con tabellini più larghi. Netto 6-0 del CT Zavaglia sull’Eur Sporting Club Roma, a cui servirà un’impresa in casa propria per sovvertire il pronostico. Ampio vantaggio anche per Tennis Comunali Vicenza, forte del 5-1 maturato contro il TC Borgotrebbia Piacenza.

Serie A2: vittoria casalinga per il TC Sinalunga

Il TC Sinalunga si impone per 4-2 sul Park Tennis Genova nella gara d’andata dei playoff promozione per la Serie A1 maschile. Un successo maturato al termine di una sfida equilibrata, che consente alla formazione toscana di presentarsi al ritorno in Liguria con due risultati su tre a disposizione. Basterà, infatti, un pareggio per agguantare la promozione in A1. I primi quattro incontri hanno fissato il punteggio sul 2-2. Nel confronto tra i numeri uno, Raul Brancaccio ha portato il primo punto ai padroni di casa superando il francese Corentin Denolly per 6-1, 6-4. Il pareggio genovese è arrivato per mano di Giovanni Fonio, che ha regolato per 6-4, 6-2 lo spagnolo Oriol Roca Batalla, sceso in campo dopo un viaggio di oltre dodici ore da Montevideo e il conseguente cambio di fuso orario.

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Successivamente, Marcello Serafini, protagonista di una stagione di rientro dopo diversi stop fisici, ha riportato avanti Sinalunga battendo Alessandro Ceppellini con il punteggio di 7-6, 6-3. Nel quarto singolare, invece, l’esperienza di Luigi Sorrentino ha avuto la meglio sul giovane Alessandro Pecce per 6-3, 6-2, ristabilendo la parità. Sul 2-2, entrambi i doppi hanno premiato i padroni di casa. La coppia composta da Marcello Serafini e Oriol Roca Batalla ha firmato il 3-2 superando Giovanni Fonio e Ruffino per 6-1, 6-4.

Decisivo per il definitivo 4-2 è stato l’incontro tra Raul Brancaccio / Fabio Malfetti e la coppia ligure, risolto in rimonta al match tie-break con il punteggio di 0-6, 6-2, [11-9] dopo aver annullato tre match point consecutivi sul 6-9. Soddisfazione nelle parole di Marzio Bernardini, che ha sottolineato il contributo dell’intero gruppo in vista della trasferta ligure. “Ringrazio Matteo Gigante, oggi presente a bordo campo a sostenere i compagni, e Andrea De Marchi per il supporto dalla panchina, oltre ai capitani Galuppo e La Cognata, al pubblico presente e ai giocatori per l’atteggiamento mostrato fino all’ultimo punto. Ora ci attende la trasferta di Genova”.