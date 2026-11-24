Mi consenta due righe, Professore.

Innanzitutto vorrei tranquillizzarLa. Non ha alcun motivo per essere nervoso, in fondo, si tratta soltanto di un ginocchio. Il destro, per la precisione. Uno dei tanti che avrà visto nella Sua carriera, tra calciatori milionari, atleti professionisti e persone comuni che vorrebbero semplicemente tornare a camminare senza dolore.

Certo, questo ginocchio appartiene a Jannik Sinner, il più forte tennista italiano di sempre e uno dei più grandi sportivi che questo Paese abbia avuto la fortuna di conoscere, ma non vorrei che questo dettaglio finisse per condizionarLa.

Nessuna pressione, professore. Ci mancherebbe.