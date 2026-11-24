La notizia del giorno è stata inevitabilmente l’operazione di Jannik Sinner. L’ex n. 1 del mondo, con una foto in cui sorride e ha il pollicione alzato, ha confermato sui propri canali social di essersi sottoposto a un’intervento chirurgico al ginocchio dopo mesi di terapie conservative. “Una piccola operazione – sono le parole del tennista italiano -, abbiamo cercato di far di tutto per evitarla, ma sfortunatamente dopo alcuni progressi molto incoraggianti il mio ginocchio non ha risposto come ci aspettavamo. Questo è il motivo per cui abbiamo preso questa scelta al fine di migliorare la condizione della mia banda ileotibiale”. Si tratta della prima conferma ufficiale della natura del problema che tiene Jannik lontano dai campi dalla vittoria di Wimbledon. Come è ovvio, Sinner non parla di tempi di recupero, ma è da ritenersi che i mesi di stop a partire da oggi saranno almeno tre. “Stare in campo mi manca moltissimo – ha detto Sinner -. Ora inizierò il mio percorso di recupero, insieme al mio team. Grazie per il supporto, a presto”. Il comunicato stampa diramato dallo staff di Sinner ha confermato, come era già noto, che l’operazione è stata eseguita dal chirurgo finlandese Lasse Lempainen.

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La conferma che tutto era andato per il verso giusto era arrivata in mattinata da parte del dottor Herbert Schonhuber, a cui l’altoatesino aveva deciso di affidarsi da qualche settimana nella speranza di risolvere definitivamente il problema che lo assilla da Wimbledon. Secondo quanto riportato da ‘Rai Sudtirol’, lo stesso Schonhuber ha confermato come l’operazione di allungamento della bandelletta ileotibiale sia andata a buon fine. Il medico di Brunico ha seguito Jannik Sinner in Finlandia e ha spiegato come l’intervento in questione rappresentasse la soluzione medica più delicata ma allo stesso tempo meno invasiva. E soprattutto dovrebbe permettere a ‘Jan’ di risolvere in modo permanente questo guaio fisico.