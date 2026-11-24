Jannik Sinner è stato operato al ginocchio destro in Finlandia. L’intervento, eseguito dal professor Lasse Lempainen a Turku, ha riguardato la bandelletta ileotibiale, responsabile dell’infiammazione che da oltre quattro mesi tiene il campione altoatesino lontano dalle competizioni. Il chirurgo finlandese, specializzato nel trattamento delle lesioni muscolo-tendinee degli sportivi professionisti, ha effettuato un allungamento della bandelletta, una procedura relativamente poco invasiva, finalizzata a ridurre la tensione sulla struttura fibrosa e a eliminare le condizioni che hanno provocato la persistente infiammazione. Una soluzione scelta dopo il fallimento delle terapie conservative, con l’obiettivo di risolvere stabilmente il problema e permettere a Jannik di tornare a giocare senza dolore.

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Sinner aveva raggiunto la Finlandia lunedì 23 novembre, a bordo di un volo privato transitato dall’aeroporto di Bolzano e diretto a Turku, dove Lempainen opera presso la struttura privata Pihlajalinna Turku Kupittaa. Ora comincia la fase probabilmente più delicata, quella della riabilitazione. Le prime indicazioni parlano di circa tre mesi per il recupero funzionale, ma il ritorno all’attività agonistica potrebbe richiedere complessivamente quattro o cinque mesi, considerando la necessità di ritrovare la piena condizione atletica e soprattutto la capacità di sostenere i continui cambi di direzione e le sollecitazioni caratteristiche del tennis professionistico.

Definitivamente esclusa la partecipazione agli Australian Open 2027, primo Slam della stagione in programma a gennaio, così come quella al Six Kings Slam di Riad a fine dicembre. Il numero due del mondo, che non disputa una partita ufficiale dal trionfo di Wimbledon dello scorso luglio, potrebbe dunque tornare nel corso della primavera, con la stagione europea sulla terra battuta come primo possibile orizzonte. Monte Carlo, a inizio aprile, rappresenterebbe un’ipotesi ottimistica, mentre un recupero più vicino ai cinque mesi sposterebbe il rientro verso la fine dello stesso mese o l’inizio di maggio. Molto dipenderà dall’evoluzione del percorso postoperatorio, che verrà monitorato dallo staff medico. La priorità di Sinner, a questo punto, non è più accelerare il ritorno in campo, ma trovare una soluzione definitiva a un problema che ha condizionato la stagione quasi conclusa, per far sì che la nuova possa iniziare il prima possibile. E al meglio.

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