L’assenza di Jannik Sinner ha inevitabilmente smosso gli equilibri nel cosmo tennistico. I tifosi azzurri hanno sofferto più di chiunque altro la mancanza dell’azzurro negli ultimi mesi, confidando in un rapido ritorno grazie alla terapia conservativa. Ma ciò, purtroppo, non ha prodotto gli effetti sperati, e il cinque volte Slam è stato costretto a rifugiarsi nell’operazione chirurgica – ultima pista percorribile -, implicando perciò una prolungata sosta ai box. Tutti hanno scongiurato sino all’ultimo istante “l’opzione operazione”, che terrà lontano dal campo il campione azzurro ancora per 3-4 mesi (e forse qualcosina in più).

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Berrettini sui social: “Ti aspettiamo Jan”

Dopo il comunicato stampa dell’ex numero uno, il mondo sportivo – e non – si è fiondato in sostegno di Jannik, che sta attraversando per certo uno dei momenti più delicati della sua giovane carriera. In prima linea il presidente della FITP, Angelo Binaghi, che ha dichiarato: “In questo momento non conta altro che la sua salute, la possibilità di risolvere definitivamente questo problema e di ritrovare serenità. Jannik sappia che la Federazione, e tutto il tennis italiano, sono al suo fianco. Lo aspettiamo, senza fretta, con tutto l’affetto, la stima e la gratitudine che merita”. Binaghi ribadisce il sostegno e l’enorme supporto nei confronti del fenomeno tricolore: “Prima il ragazzo, poi il campione. E il ragazzo non sarà mai solo“. Affetto infinito quello ricevuto da Sinner sui social dopo l’annuncio: “Una piccola operazione – abbiamo cercato di far di tutto per evitarla. Stare in campo mi manca moltissimo – ha detto Sinner -. Ora inizierò il mio percorso di recupero, insieme al mio team. Grazie per il supporto, a presto”. La vicinanza dei connazionali Fabio Fognini, Flavio Cobolli, del numero dieci della Juventus, Kenan Yildz, e di Matteo Berrettini – che di queste situazione ne ha vissute parecchie -, il quale ha commentato su Instagram: “Ti aspettiamo Jan”. Migliaia e migliaia di messaggi di supporti, tra colleghi, addetti ai lavori e tifosi, che attendono con ansia il rientro del campionissimo. Anche Paulo Dybala – intercettato dai microfoni di Angelo Mangiante, per Sky Sport -, ha speso parole al miele per Jannik: “Ho letto la notizia e dispiace quando un giocatore, in questo caso di un altro sport, ha un infortunio così e si deve operare. Gli auguro il meglio per il recupero. Ora deve godersi la famiglia e gli amici, che sono importanti per caricarsi soprattutto a livello mentale, e poi iniziare da capo. Lui è un grande campione, non devo dirgli niente: tornerà più forte che mai”.