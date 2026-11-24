È passata più di una settimana, ma non si è ancora placata l’onda lunga della polemica successiva alla cerimonia di premiazione delle WTA Finals 2026. A Indian Wells, già prima di scendere in campo, si erano verificati segnali di tensione quando Elina Svitolina aveva di fatto costretto gli organizzatori a effettuare foto singole piuttosto che la classica istantanea di gruppo per la volontà di non posare con Aryna Sabalenka e Mirra Andreeva. Alzato il trofeo al cielo, la 19enne russa si era complimentata con l’avversaria nel discorso di rito, ma la stessa ‘Svito’ le ha interpretate come una provocazione. A spiegarlo è stata lei stesa in un’intervista concessa a ‘Suspilne Sport’.

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“Certo, non mi piace perdere, soprattutto in finale. Mi fa molto male, è come una pugnalata al cuore. Quindi ero molto dispiaciuta. E durante la cerimonia di premiazione, sapevo che avrebbe cercato le parole giuste per congratularsi con me. Mi sembra che non sia stata molto corretta: non stringo la mano né mi faccio fotografare con i rappresentanti del Paese aggressore, quindi è sembrato una provocazione. Mi è sembrato molto spiacevole. Sapevo che questo avrebbe avuto risonanza sui media, e i media spesso li appoggiano in situazioni del genere. Quindi sì, è stato estremamente spiacevole“.

Svitolina: “Sabalenka? Non ho sentito cos’ha detto”

Non solo perché, interrogata sulle parole rivolte da Aryna Sabalenka ai tifosi ucraini presenti, è stata molto netta: “Non ho sentito cosa ha detto, ma ho visto che non le piacevano alcuni tifosi, in particolare quelli ucraini. Ho visto che la metteva sotto pressione e io dovevo solo concentrarmi sulle mie azioni. Ho cercato di non farmi distrarre da quello che succedeva dall’altra parte della rete, di scendere in campo, fare il mio gioco e vincere. Per me, questo è diventato un’ulteriore motivazione e un momento di massima concentrazione. Sono molto contenta di essere riuscita a batterla in un torneo così importante”.