Coppa Davis 2026 – Final 8 di BolognaSfide e incontri
Aggiornato il 24/11/2026 alle 08:25
Quarti di finale
Mer 25 Nov, ore 16:00
Due singolari e, se serve, il doppio. Le formazioni si conoscono poco prima della sfida.
Mar 24 Nov, ore 16:00
Due singolari e, se serve, il doppio. Le formazioni si conoscono poco prima della sfida.
Gio 26 Nov, ore 10:00
Due singolari e, se serve, il doppio. Le formazioni si conoscono poco prima della sfida.
Gio 26 Nov, non prima delle 17:00
Due singolari e, se serve, il doppio. Le formazioni si conoscono poco prima della sfida.
Semifinali
Ven 27 Nov, ore 16:00
Sab 28 Nov, ore 12:00
Finale
Dom 29 Nov, ore 15:00
Sfide al meglio dei tre incontri, tutti nello stesso giorno: due singolari e, se serve, il doppio. Si gioca alla SuperTennis Arena di Bologna. Orari italiani.