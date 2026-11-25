David Ferrer, capitano all’ultima avventura con la squadra spagnola, insieme a Carlos Alcaraz, Rafa Jodar, Daniel Merida, Marcel Granollers e Pedro Martinez, ha risposto alle domande dei giornalisti alla vigilia del debutto degli spagnoli nei quarti di finale contro l’Austria

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G:“Domanda per il capitano Ferrer. L’anno scorso siete andati molto vicini alla conquista del titolo. Che sensazioni hai per quest’anno”

Ferrer: “E’ vero, l’anno scorso abbiamo sfiorato la vittoria. Sono molto contento dei ragazzi, della squadra che ho qui. E’ chiaro che l’obiettivo finale è portare a casa l’insalatiera, ma io devo ragionare passo dopo passo. Domani l’Austria, poi vediamo…”

G: “Domanda per Carlos. Ieri Jannik si è operato e starà per un po’ di tempo lontano dai campi. Cosa ne pensi, visto che anche tu sei stato per un bel po’ di tempo fermo”

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Alcaraz: “Con i ritmi di oggi diventa molto difficile preservarsi. Prendere la decisione di operarsi non è mai semplice, ma se ha agito così vuol dire che era la soluzione migliore. Gli auguro di ritornare quanto prima in campo e sono convinto che ritornerà più forte di prima”

G: “Tu e Jannik vi siete spinti vicendevolmente al massimo e forse ciò ha causato i vostri infortuni. Come si sopravvive ai ritmi di oggi del tennis?”

A:” Beh, innanzitutto parliamo di due infortuni differenti. Poi, giocare ogni settimana non aiuta. Bisogna essere bravi a prendersi cura di sé stessi. A volte la voglia di giocare e di vincere porta a fare degli errori nella programmazione. Allora, ti devi fermare, imparare dai tuoi errori, riprogrammare il tuo calendario, i tuoi allenamenti e dosare le tue energie”

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G: “Carlos come ti senti? Hai preso in considerazione l’idea di non venire qui”

A: “Come ho detto prima è ovvio che devo prendermi innanzitutto cura di me stesso, sia da un punto di vista fisico che mentale. Ho fatto tutte le valutazioni del caso, sto approfittando di questi pochi giorni per recuperare energie da entrambi i punti di vista, Sono qui e sono pronto”

G: “Rafa, da bambino sognavi di far parte della squadra di Coppa Davis. Ora che sei qui, quali sono le tue sensazioni?”

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Jodar: “Per me è un grandissimo onore essere qui, far parte della squadra e sono davvero grato al capitano Ferrer per avermi dato l’opportunità di esordire in Cile, dove ho avuto un ottimo rapporto con i miei compagni di squadra che mi sono stati davvero molto vicini. Anche nella parte finale dell’anno nonostante i continui viaggi, sono sempre stato in contatto con David e con i miei compagni. Sono davvero molto emozionato nel far parte di questa squadra, anche perché la SPagna ha sempre avuto grandi giocatori e non è facile conquistarsi queste opportunità”