Coppa Davis Finale Jiri Lehecka 14 7 6 Felix Auger-Aliassime 17 6 2 Statistiche e andamento

Queste le dichiarazioni delle due squadre nelle conferenze stampa finali, dopo Cechia-Canada, conclusasi con la vittoria dei cechi per 2-0. Questi ultimi avanzano dunque in semifinale, dove potrebbero essere i prossimi avversari dell’Italia. Primi ad arrivare in conferenza i canadesi con capitan Dancevic, Auger-Aliassime e Draxl. Di seguito, le loro dichiarazioni.

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D: Capitano, qual è la tua opinione su questa sfida?

Dancevic: “Abbiamo avuto le nostre opportunità, ma bisogna farei i complimenti ai nostri avversari. A questi livelli basta poco per indirizzare le partite e, onestamente, loro sono stati più bravi di noi”.

D: Liam, hai costretto Machac ad alzare il suo livello di gioco nel terzo set. Sei soddisfatto della tua prova?

Draxl: “Tomas è un ottimo giocatore. Io mi sentivo bene in campo, credo di aver giocato un buon match. Direi che sono stato bravo a rientrare in partita nel secondo set. Ho avuto le mie opportunità, ma alla fine lui ha giocato meglio e ha meritato di vincere. Resto comunque soddisfatto della mia partita”.

D: Liam, che emozioni si provano a giocare per la propria nazione e davanti ai tifosi?

Draxl: “Giocare in Davis è un’emozione particolare. Ho iniziato un po’ nervoso nei primi game, poi il tifo dei nostri mi ha rincuorato e ho iniziato a giocare meglio. Certo, è dura perdere quando giochi per il tuo paese. Comunque è stato molto emozionante giocare in questa atmosfera”.

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D: Felix, hai avuto molte occasioni nel primo set. Nel secondo come ti sei sentito fisicamente? E’ sembrato che tu abbia avuto un calo.

Auger-Aliassime: “Innanzitutto, va detto che Jiri ha giocato un gran match. E’ stato un primo set molto spettacolare. Quando scendi in campo in Davis giochi per la tua nazionale, per il tuo paese. Non è un torneo individuale. Ho provato anche nel secondo set a fare del mio meglio, a restare in partita, a giocare al mio ritmo. Non ci sono riuscito. Complimenti a lui per come ha giocato”.

Queste invece le dichiarazioni rilasciate da Tomas Berdych e Jiri Lehecka, a seguito del tie.

D: Tomas, siete tornati in semifinale per la prima volta dal 2014. Cosa ci dici dopo questa vittoria?

Berdych: “Siamo naturalmente soddisfatti, ma non è giusto paragonare i due risultati perché stiamo parlando di due format differenti. L’anno scorso abbiamo perso subito ed è stato un giorno molto triste (sconfitti dalla Spagna, ndr). Oggi abbiamo vinto e siamo naturalmente soddisfatti”.

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D: Tomas, cosa ti ha portato a far giocare Machac invece di Mensik? E’ stata una scelta tecnica o una decisione dovuta a problemi fisici di Mensik?

Berdych: “Ieri, dopo gli allenamenti, ho parlato con i ragazzi e gli comunicato alla fine che avrebbe giocato Machac. Va da sé che questa è una scelta relativa a questa sfida. Per la prossima vedremo, ogni giorno è una storia diversa”.

D: Jiri, hai annullato molte palle break nel primo set. Cosa è cambiato nel secondo?

Lehecka: “Paradossalmente, nel primo set ho servito male, ma con la battuta sono riuscito ad annullare delle palle break. Nel secondo parziale sono stato molto più efficace con il servizio e ne ha giovato il mio gioco”.

D: Tomas, immagino sia un vero lusso avere tre singolaristi così forti e poter avere ampia scelta.

Berdych: “Sicuramente è una gran fortuna avere questi ragazzi a mia disposizione. Ma, come capitano, da una parte è un gran vantaggio, dall’altra una grossa responsabilità. Non è mai facile prendere scelte del genere”.