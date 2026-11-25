Articolo presentato da FAGE

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L’insalatiera comprata di tasca propria

La Coppa Davis nasce da un’idea di Dwight Davis, uno studente di Harvard che pagò di tasca propria una coppa d’argento e la mise in palio tra nazioni. La prima sfida si giocò dall’8 al 10 agosto 1900 sull’erba del Longwood Cricket Club di Boston, tra Stati Uniti e Isole Britanniche, e finì 3-0 per gli americani. In campo, con la squadra di casa, c’era anche lui. Quella coppa è diventata per tutti l’«insalatiera» e si contende ancora oggi.

Dal Challenge Round alla Final 8

Per settant’anni la nazione campione ha difeso il titolo nel Challenge Round, aspettando lo sfidante direttamente in finale. La formula è stata abolita dopo l’edizione del 1971, e da allora nessuna squadra era riuscita a vincere tre volte di fila. Ci è riuscita l’Italia, che dopo il primo titolo del 1976 ha vinto nel 2023, nel 2024 e nel 2025, l’ultima volta proprio a Bologna.

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Oggi la fase finale si gioca in una sola settimana e in una sola città: quarti di finale, semifinali e finale, in programma domenica 29 novembre alle 15.

Cent’anni di yogurt FAGE

Il 1926 è l’anno in cui la famiglia Filippou apre la sua prima latteria in Grecia e inizia a produrre lo yogurt colato FAGE, una ricetta che e’ rimasta invariata fino ad oggi: latte e fermenti lattici vivi e il processo tipico di colatura che togliendo il siero che si forma normalmente per uno yogurt colato, permette di avere la consistenza unica dello yogurt FAGE. Servono infatti 4 litri di latte per ottenere 1 Kg dello yogurt FAGE, che, come ben identificato dal pay off di campagna “E’ tutto un altro yogurt!.

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Arrivato in Italia a partire dagli anni’ 80 FAGE Total, il re del portfolio, e’ presente oggi sul mercato nelle sue tre varianti di grasso :0%, 2%, 5% e in una versione senza lattosio, senza additivi ne’ conservanti. Una storia di successo, un’azienda familiare che in questi 100 anni di storia e’ cresciuta e si e’ sviluppata, un po’ come la Davis che con i suoi 126 anni ha cambiato piu’ volte forma ma e’ sempre rimasta ancorata alla stessa coppa.

Lo stand FAGE alla Final 8

FAGE, come yogurt ufficiale della Coppa Davis by Generali sara’ presente all’interno del fan village per tutta la durata del torneo con uno stand dedicato dove poter assaggiare lo yogurt FAGE Total abbinato a miele e frutta; la pausa perfetta tra un match e l’altro! E’ sempre FAGE inoltre a presentare la guida di Ubitennis alla Coppa Davis, con programma risultati e approfondimenti giorno per giorno.

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