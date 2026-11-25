Coppa Davis Finale Lorenzo Musetti 27 6 7 Chan Hong Seong 787 0 65 Statistiche e andamento

Coppa Davis, quarti di finale: Italia-Corea 1-0

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L. Musetti b. S. Hong 6-0 7-6(5)

Lorenzo Musetti regala all’Italia il primo punto nella sfida di Coppa Davis a Bologna contro la Corea del Sud, superando Seongchan Hong, numero 787 del ranking, con il punteggio di 6-0 7-6 in un’ora e 31 minuti di gioco. Alla sua prima apparizione nella competizione dal 2024, il carrarino ritrova così il successo in singolare in maglia azzurra a distanza di oltre quattro anni dall’ultima volta. Era, infatti, il settembre 2022 quando si impose sul croato Borna Gojo nella fase a gironi. Dopo un primo parziale dominato senza appello, il toscano ha dovuto fare i conti con un avversario capace di alzare sensibilmente il livello in una seconda frazione combattuta punto su punto. A spezzare l’equilibrio è stato il tie-break, in cui Musetti ha preso subito il controllo blindando l’1-0 azzurro. “Peccato, perchè avevo iniziato molto bene, poi mi sono complicato la vita come sempre…”, ha commentato Musetti a fine partita.

Il successo del toscano avvicina gli azzurri alla 15ª vittoria consecutiva in Coppa Davis, prolungando una striscia aperta dopo l’ultima sconfitta risalente alla fase a gironi delle Finals 2023 contro il Canada. Quello contro i sudcoreani è inoltre il 279° incontro dell’Italia nella manifestazione, un traguardo che permette di eguagliare la Francia al terzo posto nella classifica all-time per numero di sfide disputate, alle spalle soltanto di Stati Uniti (314) e Australia (287).

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Primo set: Musetti ingiocabile rifila 6-0 a Hong

Lorenzo Musetti apre la sfida con un perentorio 6-0 in 25 minuti contro il coreano Seongchan Hong. Il parziale a zero in casa Italia mancava dalla finale del 2023, quando fu Jannik Sinner a infliggerlo ad Alex de Minaur, riconquistando il titolo dopo 47 anni. Dopo un avvio solido in cui il carrarino tiene il servizio a 15, arriva subito il primo break nel secondo game. Il coreano prova comunque a impensierire l’azzurro con un tennis propositivo e d’attacco, procurandosi una palla break nel terzo gioco. Ma Musetti la cancella in spinta senza lasciare rimpianti al rivale e consolida il 3-0 ai vantaggi. Scampato il pericolo del controbreak, il tennista toscano prende definitivamente il controllo del match. Incanta con il suo rovescio nel quarto game, prima che un dritto fuori giri del coreano sulla palla break gli consegni il doppio vantaggio. Musetti tiene poi il servizio a zero per la prima volta nel quinto gioco, toccando il 5-0 in 20 minuti. Infine, l’azzurro strappa la battuta a Hong per la terza volta, chiudendo un primo set dominato dall’inizio alla fine.

Secondo set: Hong entra in partita, Musetti chiude al tie-break

Nel secondo set Musetti parte ancora forte, allungando a sette la serie di game consecutivi. Avanti 40-0, il carrarino concede due punti, ma chiude con una perfetta volée incrociata. Hong si sblocca dopo 33 minuti con tre punti diretti al servizio. L’azzurro replica tenendo rapidamente a zero per il 2-1. Il coreano però varia molto le soluzioni, firma un paio di punti notevoli e impatta sul 2-2 rimontando da 0-30 ai vantaggi. Nel quinto gioco Musetti concede la prima palla break del parziale con un comodo dritto in rete da metà campo. La cancella però con una seconda aggressiva che sorprende Hong, ormai sciolto nel braccio e apparentemente capace di tenere testa al numero 27 al mondo. L’allungo azzurro arriva nel sesto game: sotto 40-0, Lorenzo infila cinque punti di fila tra due errori del rivale e una risposta vincente. Hong però non molla e trova l’immediato controbreak. Alla seconda chance, un doppio fallo dell’italiano rimette in corsa il coreano. Qualche piccola sbavatura frena l’azzurro, ma i meriti sono soprattutto di un Hong ben entrato in partita. Musetti torna avanti con un ottimo turno a zero, costringendo l’avversario a servire per restare nel match. Il coreano non vacilla e chiude a 15. Nell’undicesimo gioco, nonostante qualche errore con il dritto, Musetti si assicura il tie-break. Nel momento decisivo, il tennista italiano prende subito il largo fino al 5-0, concede un solo punto sul 5-1 e poi, nonostante qualche concessione, chiude la partita sul definitivo 7-5.