Coppa Davis Finale Flavio Cobolli 7 6 63 65 Soonwoo Kwon 139 3 7 7 Statistiche e andamento

Coppa Davis, quarti di finale: Italia-Corea 1-1

L. Musetti b. S. Hong 6-0 7-6(5)

S. Kwon b. F. Cobolli 3-6 7-6(3) 7-6(5)

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Flavio Cobolli riprende da dove si era interrotto, ma questa volta l’emozione finale è amarissima. È ancora un tie-break del terzo set a determinare l’umore dell’azzurro, stracolmo di felicità lo scorso anno in semifinale contro Bergs e pieno di rimpianti quest’anno contro Kwon Soon-woo. Addirittura sono due i tie-break che il coreano, ex n. 52 ATP e in versione biondo platino, vince contro l’azzurro, sempre costretto a inseguire nel terzo set. Saranno ora Matteo Berrettini e Andrea Vavassori i due azzurri chiamati a trascinare l’Italia in semifinale.

Primo set: due break per Cobolli che chiude senza problemi

Kwon inizia per primo a servire ed è presto chiamato ad annullare palle break, riuscendo in qualche modo a salvarsi nel terzo game e a vincere cinque punti di fila da 0-40. Cobolli però non ha problemi in battuta – perderà soltanto tre punti in tutto il set – e sul 2-2 trova il primo allungo, breakkando il coreano alla prima chance anche grazie a due suoi doppi falli. È un’ottima versione quella che Cobolli mostra nei suoi primi minuti di competizione ufficiale a Bologna e, forse anche abituato a una superficie molto rapida, non dissimile da quella di Torino, conferma il break e ne trova anche un secondo in chiusura di parziale: 6-3 in poco più di mezz’ora.

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Secondo set: riscatto Kwon, Cobolli costretto al terzo

In avvio di secondo parziale anche Cobolli è costretto a salvare la sua prima palla break. Kwon ne cancella altre due nel game successivo, ma inizia a sbagliare meno e a farsi più aggressivo, mentre l’azzurro concede qualcosa in più e subisce il primo break dell’incontro nel quinto gioco. L’azzurro ha ancora una chance per rientrare in corsa ma il coreano continua a resistere e si porta al servizio per il set sul 5-4. A quel punto, però, Cobolli fa valere il peso della sua classifica e trova prima l’aggancio e poi il sorpasso, garantendosi il tie-break. Ci arriva anche Kwon e, dopo aver perso il primo punto, non sbaglia più (a differenza di Flavio): da 0-1 a 6-1 per il n. 139 ATP, che al terzo set point chiude 7-6(3).

Terzo set: prima vittoria contro un top 10 per Kwon, che chiude al terzo match point

La partita è ormai entrata definitivamente nel vivo e, come spesso accade in Coppa Davis, col tempo le classifiche dei protagonisti si annullano. Cobolli non riesce più a essere incisivo al servizio come nel primo set, anche per via di un Kwon molto più centrato, ed è il primo a dover salvare palla break. Dal 2-2 al 4-4 tre game su quattro si concludono ai vantaggi, ma il break non arriva mai. Avanti 5-4 Kwon si procura un match point ma lo spreca malamente con una risposta di rovescio lunga su una seconda tremebonda dell’azzurro. Si arriva ancora al tie-break e questa volta è Cobolli a partire meglio, portandosi sul 3-1, ma l’azzurro non trasmette mai sicurezza e finisce inesorabilmente per farsi riprendere e superare da un grande Kwon. Al terzo match point complessivo il coreano vince in rimonta, 3-6 7-6(3) 7-6(5), e ottiene la prima vittoria in carriera contro un top 10.