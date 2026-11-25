Sono ufficiali le scelte di Filippo Volandri, capitano dell’Italia, per i quarti di finale della Coppa Davis 2026 contro la Corea. Il primo singolare vedrà protagonista Lorenzo Musetti opposto a Hong Seongchan; il secondo singolare sarà tra Flavio Cobolli e Kwon Soonwoo. In entrambi i casi, si tratta del primo confronto tra i due. Le formazioni di partenza, per quanto riguarda il doppio, vedono invece di fronte Matteo Berrettini e Andrea Vavassori contro Hyeon Chung e Kwon Soonwoo, ma le scelte sono soggette a possibili cambiamenti dopo il secondo singolare. Si parte alle ore 16 a Bologna.
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Coppa Davis – Italia-Corea, Volandri punta su Cobolli e Musetti nei singolari
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