Coppa Davis Finale Flavio Cobolli 7 6 63 65 Soonwoo Kwon 139 3 7 7 Statistiche e andamento

Molto rammaricato Flavio Cobolli ai microfoni dei giornalisti nelle interviste dopo la sconfitta con il coreano Kwon.

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Quanto sei arrabbiato da 1 a 10?

Cobolli: “Non si può spiegare. Ho dato tutto, abbiamo dato tutto, tutti insieme. E’ stata una partita molto dura, contro un avversario forte. Mi dispiace per la squadra ma adesso non c’è tempo per le recriminazioni. Devo essere pronto a supportare i ragazzi in doppio, siamo un gruppo unito. Sicuramente si prenderanno la mia rivincita”

Quanto c’era bisogno di vincere questa partita per togliere un po’ di brutti pensieri dalla mente che poi fatalmente in certi momenti della partita oggi son tornati fuori?

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C: “Oggi probabilmente ho molte meno colpe di quanto me ne posso dare. Credo che abbia giocato un tennis molto al di sopra del suo livello, però devo accettare tutto. La Coppa Davis può portare questo tipo di risultati. Mi hanno supportato i ragazzi, mi dispiace per loro, molto dispiaciuto per la squadra. Però bisogna essere lucidi, accettare il livello degli avversari. Adesso è un po’ una batosta, ma ci tiriamo su”

Sei più stanco fisicamente o mentalmente?

C: “A dire il vero non sono per niente stanco. Tra due minuti mi vedrete più energico che mai”