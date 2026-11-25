Leon Smith, capitano della Davis britannica, accompagnato da Arthur Fery, Cameron Norrie, Neal Skupski, Henry Patten e Toby Samuel, ha partecipato alla conferenza di presentazione del team britannico che domani affronterà la Germania di Zverev nella sfida di quarti di finale della manifestazione. Queste le loro dichiarazioni.

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Giornalista:” Leon Smith, che sensazioni hai prima dell’inizio di questa avventura”

Smith: “Buone sensazioni. I ragazzi sono in ottime condizioni, l’atmosfera è molto positiva. Abbiamo fatto di tutto per arrivare a questo punto e ci giocheremo le nostre carte. I ragazzi hanno meritato questo traguardo e ora servirà una grande prova per andare avanti”.

G: “Arthur, avresti mai immaginato qualche mese fa di arrivare alle Finals di Coppa Davis con la Gran Bretagna da numero 1 della squadra”

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Fery: “E’ stato un anno incredibile. A inizio anno ero ancora dietro in classifica, da Wimbledon in poi è cambiato tutto. Mi sono trovato a esordire con l’Ecuador a settembre ed è stato incredibile. Ora siamo alle Finals e io sono il numero 1. Non è un torneo individuale, siamo una squadra e tutto va fatto nell’ottica del team”.

G:“Henry sono stati giorni molto turbolenti per te, questi ultimi, cosa ci dici in merito?”

Patten: “Si, è stata una decisione molto difficile quella di separarmi da Harry, con il quale onestamente, ho vissuto degli ultimi mesi fantastici. Ho pensato molto a questa decisione, l’ho presa, la vita va avanti e adesso ho scelto come compagno Neal (Skupski, n.d.r.) con il quale ci conosciamo da tanto tempo. Siamo qui insieme a rappresentare la Gran Bretagna, ora siamo concentraTi su queste Finals, ma sono molto felice l’anno prossimo di giocare con lui”.

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Skupski: “Mi fa molto piacere essere qui e giocare in doppio con Henry e mi fa molto piacere che l’anno prossimo inizieremo quest’avventura nel circuito insieme”

G (Scanagatta): “Domanda per Henry e per Neal. Il nuovo format della Davis dà estrema importanza al doppio che nelle Finals pesa per il 33%, ma è anche vero che alle volte non si gioca proprio perché si chiude la sfida sul 2-0. Facendo seguito anche alle parole di Gaudenzi e alle eventuali riforme del doppio, vi piace più questo nuovo format o quello vecchio dove il doppio contava per il 20%?”

P: “Nel format attuale c’è tanta attenzione sul doppio quando si va in campo. Il doppio è spettacolare di per sé, e quando poi diventa decisivo e drammatico nelle sfide di Davis lo diventa ancora di più. C’è massima attenzione su ogni punto così come nei tornei quando si gioca il super tie break. Devi essere sempre concentrato al massimo, non sono ammesse distrazione, soprattutto perché in Davis giochi per il tuo paese”.

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Skupski: “La penso come lui…. Siamo della stessa idea”