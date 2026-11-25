Coppa Davis Finale Lorenzo Musetti 27 6 7 Chan Hong Seong 787 0 65 Statistiche e andamento

Moderatamente soddisfatto Lorenzo Musetti ai microfoni dei giornalisti italiani nelle interviste post-partita a seguito della vittoria su Hong. Eccone un estratto.

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Musetti: “L’importante era rompere il ghiaccio e ritrovare il feeling con la Davis (dove non giocava dal 2024, n.d.r.) che nasconde sempre qualche insidia. Credo di essere partito veramente bene, sicuro del tennis che dovevo giocare. Poi nel secondo set ho accusato un po’ di tensione, lui ha iniziato a servire meglio su questa superficie che è abbastanza veloce e io non sono più riuscito ad essere libero e sciolto come nel primo set. Poi però il tie break sono riuscito a gestirlo bene, tranne nel finale quando ho avuto un po’ di paura, ma il servizio alla fine mi ha aiutato”.

Diciamo che il servizio si deve alzare se vogliamo pensare, senza essere troppo scaramantici, al potenziale avversario di venerdì, la Repubblica Ceca. Quanta energia ti senti di dare e quanta voglia hai di essere protagonista?

M: “Energia tantissima perché quest’anno non ho giocato molto. Sicuramente l’ultimo mese è stato abbastanza impegnativo, ho giocato 4 tornei consecutivi riconquistando un po’ di quella forma fisica che mi aveva costretto a prendermi un periodo di riposo. Quindi sono contento, energia ce ne è da vendere…(arriva Cobolli con il quale si scambia una pacca affettuosa, n.d.r.)…vedete, il team è affiatato (quasi a fugare qualsiasi tipo di illazione su contrasti all’interno della squadra, n.d.r.), anche lui (Cobolli) ha avuto una stagione abbastanza impegnativa, ma ci teniamo tutti a fare davvero bene. La maglia azzurra pesa, oltretutto era da tanto che non giocavo in Davis, quindi sono davvero contento di aver rotto il ghiaccio e ora vado a fare il tifo per Flavio”

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Come hai trovato la superficie?

M: “La superficie è abbastanza veloce. Io nell’ultimo mese ho giocato a Lione, Vienna, Parigi, Stoccolma. Direi che questa superficie assomiglia abbastanza a Parigi, anche se le palle sono diverse. Queste Yonex tendono a ingrossarsi durante lo scambio, cosa che non fanno le Dunlop che usiamo nel circuito. Non è la mia superficie ideale ma mi sono reso conto che nell’ultimo mese sono migliorato molto al servizio. Devo sicuramente essere più propositivo in risposta, oggi a tratti sono stato troppo passivo. Su questa superficie bisogna essere concreti, pratici, senza fioretto. Poi ogni tanto ci stanno le variazioni, perché la palla in back ti consente di cambiare ritmo durante lo scambio”