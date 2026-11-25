Dopo le tre vittorie consecutive nelle ultime edizioni, alle ore 16 l’Italia inizierà la rincorsa al poker dalla sfida nei quarti con la Corea del Sud. Diciamoci la verità: sulla carta avversario più abbordabile non poteva esserci. Una squadra, quella asiatica, che visti i valori in campo non dovrebbe impensierire i campioni in carica. Kwon, recente finalista al Challenger di Metz, battuto dal nostro Francesco Passaro, è n.139 ATP. Secondo singolarista è Chung, oggi n.598, ma vera rivelazione del circuito professionistico soprattutto nel 2018, quando arrivò in semifinale all’Australian Open e salì sino alla posizione n. 19. I frequenti infortuni ne hanno poi limitato il potenziale, riducendolo oggi a giocatore da Challenger. Infine, c’è la coppia di doppio, Nam e Park, rispettivamente n. 123 e 265 della classifica di specialità.

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Se rapportiamo i valori assoluti delle due squadre non c’è partita. Flavio Cobolli è n. 7 del ranking, fresco di partecipazione alle Finals. Luciano Darderi (alla prima convocazione in Davis) è n. 21, Lorenzo Musetti n. 27 e Matteo Berrettini n. 43. E poi abbiamo Andrea Vavassori, che in doppio è decimo nella classifica di specialità. La strada verso la semifinale (che sarebbe eventualmente contro la Cechia) appare nettamente in discesa. Poi è vero che a vario titolo tutti i nostri atleti hanno sofferto problemi fisici quest’anno. Chi più, chi meno. Flavio Cobolli viene da una partecipazione alle Finals che probabilmente gli ha prosciugato molte energie, mentali più che fisiche. Però è anche vero che il sostegno del pubblico amico e l’innata capacità dei tennisti italiani di galvanizzarsi nella Davis dovrebbe consentire ai nostri giocatori di superare questi tipici ostacoli di fine stagione.

Certo, tutto bisogna fare fuorché sottovalutare i nostri avversari. La Davis è competizione a sé stante e non ci si può permettere di prendere sottogamba nessuno. Non resta altro che svolgere il cosiddetto “compitino”: essere bravi a non sentire la pressione (quella citata da Volandri nella conferenza stampa). Giocare in casa e con un avversario nettamente alla portata, così da difendere il nostro ruolo di tri-campioni in carica. Alla semifinale, in caso, penseremo poi.

L’Italia, da campione in carica è stata esentata dai Qualifiers, mentre la Corea del Sud la vera impresa l’ha fatta nel primo turno contro l’Argentina, sul sintetico di Busan. Sudamericani avanti 2-1 dopo il doppio, ma Kwon (vittoria contro Tirante) e Chung (sconfitto Trungelliti) sono stati capaci di ribaltare la sfida. Più agevole la vittoria contro l’India nel turno decisivo per l’accesso alle Finals di Bologna.

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Precedenti tra nazionali

Sono tre i precedenti tra le due nazionali, tutti vinti dall’Italia.

Nel 1981, primo anno del World Group, l’Italia fu battuta a sorpresa nella sfida di Brighton dalla Gran Bretagna, capeggiata dalla nostra bestia nera Buster Mottram. Così fummo costretti allo spareggio contro i coreani a Sanremo, per non retrocedere.

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Panatta e Barazzutti non ebbero alcuna difficoltà a superare i singolaristi coreani. Poi, il nostro storico doppio siglò il 3-0 decisivo.

Più equilibrata fu la sfida giocata a Seul nel 1987, quando rischiammo davvero un incredibile capitombolo (e la conseguente retrocessione in B) contro i meno quotati avversari. Vero che quella nazionale italiana stava cercando di risorgere dalla fine dell’epoca d’oro del nostro tennis. Ma tra piogge torrenziali, partite lunghissime (allora in Davis il tie-break non c’era) e sospensioni varie la sfida a livello spareggio del World Group si trascinò al lunedì mattina, costringendo gli appassionati italiani ad alzatacce impreviste.

Dopo la clamorosa sconfitta di Canè nel primo singolare e il pareggio sofferto siglato da Claudio Panatta nel secondo (12-10 al quinto), Paolo Cané e Simone Colombo vinsero nettamente il doppio e sembrarono proiettarci verso una comoda vittoria. Ma Claudio Panatta si fece battere da Song (che già aveva battuto Cané nella prima giornata) e risultò decisivo il singolare finale tra Cané e Kim, che il nostro tennista vinse in tre set dopo aver fatto arrabbiare capitan Panatta in panchina per un calo di concentrazione nel set finale.

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Nel 2020 a Cagliari fu invece una vera e propria passeggiata di salute, con la formula Davis attuale, quando travolgemmo 4-0 i nostri avversari in una sfida svoltasi in piena epoca COVID e giocata a porte chiuse (quell’anno poi la fase finale non si giocò e venne rinviata all’anno successivo).

ITALIA-COREA DEL SUD 4-1

2-4 ottobre 1981, TC Solaro, Sanremo, terra battuta, outdoor, Play-off World Group

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C. Barazzutti-W. Lee 6-0 6-2 6-3

A. Panatta-C. Kim 6-4 6-4 7-5

P. Bertolucci/A. Panatta-C. Kim/D. Song 6-4 7-5 6-2

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C. Kim-C. Barazzutti 2-6 6-2 8-6 2-6 6-1

G. Ocleppo-C. Deong 6-3 8-10 6-3 6-4

COREA DEL SUD-ITALIA 2-3

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24-26 luglio 1987, Olympic Park Seul, cemento, outdoor, Play-off World Group

D. Song- P. Cané 10-8 3-6 6-4 6-4

C. Panatta-J. Yoo 2-6 6-4 6-4 7-9 12-10

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P. Cané/S. Colombo-D. Song/J. Yoo 6-2 6-4 6-4

D. Song-C. Panatta 6-1 6-8 3-6 6-2 6-2

P. Cané-B. Kim 6-3 6-1 8-6

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ITALIA-COREA DEL SUD 4-0

6-7 marzo 2020, Circolo Tennis Cagliari, terra battuta, outdoor, Qualifiers

F. Fognini-D. Lee 6-0 6-3

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G. Mager-J. Nam 6-3 7-5

S. Bolelli/F. Fognini-J. Nam/M. Song 6-3 6-1

S. Travaglia-J. Chung 6-0 6-1

Precedenti tra giocatori

Sono solo 3 i precedenti tra i potenziali singolaristi. Per quanto pendano dalla parte dei coreani, non crediamo possano influire sul risultato finale.

H. Chung-M. Berrettini 1-0

2018, Winston-Salem, ottavi, cemento, outdoor, 6-3 3-6 6-3

S. Kwon-L. Musetti 1-0

2021, Biella 2 (Challenger), finale, cemento, indoor, 6-2 6-3

M. Berrettini-S. Kwon 1-0

2021, Roland Garros, terzo turno, terra battuta, outdoor, 7-6(6) 6-3 6-4

Pronostico

Crediamo che l’unica Corea da ricordare, in accezione negativa sportivamente parlando, rimarrà quella del Mondiale di calcio 1966 (oltretutto, quella era la Corea del Nord) e quella aiutata dall’arbitro Moreno nel nefasto Mondiale del 2002. Nel tennis, in questa occasione del 2026, il pronostico è tutto a nostro favore.

ITALIA 90% – COREA DEL SUD 10%