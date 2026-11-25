Dopo che la Cechia ha trovato la via della semifinale, tocca all’Italia raggiungerla in queste Final Eight di Coppa Davis, in cui parte un po’ indietro nelle quote rispetto al solito. Gli azzurri sfideranno per aprire la competizione la Corea del Sud, la più debole delle otto. Si può opinare che non andrebbe sottovalutata, ma al contempo è indubbio che il valore dell’Italia sia maggiore in questo secondo quarto di finale. Basti pensare che porta un top 10 e un top 30 contro una squadra che non ha neanche un top 100. E infatti le quote sono tutte per i campioni (da tre edizioni consecutive) di Davis.

Le quote per l’esordio dell’Italia in Davis

I singolaristi saranno salvo incredibili sorprese Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, che scenderanno in campo come n.1 e n.2 dell’Italia. Il n.7 e il n.27 del mondo, contro una squadra che ha nel n.139 Soonwoo Kwon il primo singolarista, che sfiderebbe Cobolli. L’avversario di Musetti dovrebbe invece essere Hyeon Chung, ex grande promessa, che potrebbe però essere in ballottaggio con il n.777 ATP Seongchan Hong. Tutti giocatori in ogni caso, salvo un Kwon in forma e un Cobolli scarico, da battere comodamente o quasi.

E infatti le quote suggeriscono un’Italia che può praticamente già vedere la semifinale di Davis 2026: 1,06-7,25 su Netwin e Perlaplay, 1,10-7,10 su Stake. I numeri totali dei bookmakers sul valore assoluto delle squadre, non essendoci ancora le scelte ufficiali dei capitani, che saranno disponibili un’ora prima dell’inizio dell’incontro.