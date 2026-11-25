Luciano Darderi chiude la sua stagione fuori dalla top 20 di appena una posizione. L’obiettivo del suo 2026 era l’irruzione tra i migliori 20 giocatori del mondo e per larghi tratti lo ha realizzato, fino ad alzare l’asticella del best ranking al numero 16. Un titolo in tre finali e la semifinale a Roma, la prima in un Masters 1000, hanno confermato tutti i miglioramenti maturati lo scorso anno. E Luli non vuole fermarsi. Ha l’ambizione di compiere un’ultima metamorfosi per avvicinarsi alla top 10.

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Intanto, dopo la fine della stagione individuale, Darderi può togliere dalla lista dei desideri la convocazione in Coppa Davis. Un traguardo che da tempo sognava di tagliare, ma per il quale probabilmente non era ancora pronto.

“È il sogno di una vita” ha detto l’azzurro in una lunga intervista per La Gazzetta dello Sport. “Non tutti sanno che difendo la bandiera tricolore da ragazzino, sin dalle competizioni giovanili a squadre. E ho giocato per l’Italia anche le Olimpiadi. Ma mia nonna Elisa mi diceva sempre: ‘Un giorno arriverai a giocare la Coppa Davis’. L’unica cosa brutta di questa splendida storia è che non potrò condividerla con lei, né con mio nonno Luciano. Quando risuonerà l’inno, penserò a loro che mi guardano da lassù”.

Darderi: “All’inizio sentivo il pregiudizio, ma io ho l’Italia nel sangue”

Luciano è nato a Villa Gesell. È approdato a Roma a 13 anni, quando, insieme a papà Gino, ha compiuto quello che si sarebbe rivelato il passo più importante della carriera: lasciare l’Argentina per crescere tennisticamente. Non è solamente una questione agonistica per Luli, però. Lui si sente italiano. Il nonno era di Fano ed è emigrato Oltreoceano.

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“All’inizio sentivo un po’ il pregiudizio, magari nei commenti della gente” ha ammesso il numero 21 ATP. “Quando uno vince è italiano, quando perde è argentino. Ma non si può seguire tutto quello che si dice. Se ho scelto di giocare per l’Italia è perché ho sempre voluto farlo, nessuno mi ha mai obbligato, né mi sono stati offerti soldi”. Anzi, Darderi ha sottolineato come qualche altra Federazione – quella argentina – si è giocata la carta del denaro.

“Tutti sanno che sono nato in Argentina e che il mio accento è argentino, però una parte di me è italiana. Ce l’ho nel sangue, da mio nonno a mio padre. E vivo qui da quando ero bambino. Ho perso per strada tutti gli amici che avevo in Sud America”.

Proprio parlando di amicizie, l’azzurro ha aperto uno dei capitoli più profondi. Lasciare la vita che conduceva in Argentina per trasferirsi in Italia è una decisione che racconta la lontananza dagli affetti e l’obbligo di costruirsi altrove nuovi legami. E per un tennista questo è un tema particolarmente sensibile.

“Alla fine nel circuito giri tutto il tempo ed è difficile mantenere un’amicizia a lungo, uscire, andare a cena. Piano piano i rapporti si perdono, ci sono amici che vedi poco. È complicato”.

Nel corso dell’intervista ha ricordato una sfida contro Flavio Cobolli a L’Aquila quando avevano 10 anni, entrambi con i padri a supportarli, e un episodio divertente successo in Francia. Nel 2018, Darderi, Cobolli e Luca Nardi hanno difeso i colori italiani nelle Summer Cups under 16. Gli allora azzurrini si guadagnarono la finale battendo la Spagna di Carlos Alcaraz – che superò Luli –, prima di cedere alla Francia. Se l’agonismo era già alto, la rivalità si limitava al campo. L’ultima sera, infatti, si ritrovarono tutti alla festa del torneo per ballare fino a notte fonda.

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Tra Argentina e Italia

In seguito, Darderi si è concentrato su una questione delicata: lo svantaggio del tennis argentino e sudamericano nei confronti delle altre Federazioni per questioni economiche e per la distanza dall’Europa e dall’epicentro tennistico.

“Gli argentini sono un po’ più penalizzati, e non soltanto adesso. I tennisti hanno meno possibilità, la Federazione italiana offre un supporto molto migliore rispetto a quella argentina. Anche la distanza dall’Europa pesa: dall’Argentina ci vogliono 12-13 ore di volo e andare e tornare è una difficoltà per chi deve giocare il circuito ATP. Da questo punto di vista è tutto più complicato”.

Luli ha potuto contare sul doppio passaporto e su una famiglia che lo ha sostenuto al momento di compiere scelte rivoluzionarie. Lui stesso si sente un perfetto melting pot in ogni ambito. A tavola, tra carne e pasta, e in campo.

“Per quanto riguarda il carattere in campo, sulla terra mi sento un lottatore. È una caratteristica che avevano anche mio padre e mio nonno, che era italiano. Quindi in famiglia c’è un po’ di tutto. Però penso che anche gli italiani abbiano un carattere molto forte in campo, come ce l’ho io, come Flavio, come gli altri. Siamo abbastanza simili sotto questo aspetto. Del resto ci sono tanti italiani in Argentina, per via dell’immigrazione: le due culture hanno molto in comune”.

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Venendo alle questioni tennistiche, se avesse la possibilità di rubare qualche aspetto del gioco dei migliori, da Jannik Sinner prenderebbe la concentrazione, mentre di Carlos Alcaraz vorrebbe l’esplosività, pur ammettendo che vorrebbe tutto di loro. “Mi spiace molto per l’infortunio di Jannik, gli auguro di tornare il prima possibile. Sono sicuro che sarà ancora più forte” ha aggiunto.

Infine, c’è stato spazio per una riflessione sul futuro. “Sicuramente vorrei rimanere nell’ambiente del tennis. Spero che quando finirò la carriera di mio fratello Vito, che ha sei anni meno di me, sia ancora in corso” ha ammesso, ipotizzando di poter intraprendere la strada dell’allenatore.

E sulle gratificazioni con i guadagni da top player ha voluto chiarire di non essersene concesse al momento. “Per il momento no, niente di che. Una macchina? No, ho già quella dello sponsor. Mi piace viaggiare, magari quando avrò tempo mi concederò qualche bella vacanza. Però abbiamo anche poco tempo libero”.