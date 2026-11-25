Al termine della stagione, è tempo di tracciare dei bilanci e sicuramente per Alejandro Davidovich Fokina il 2026 è stato l’anno migliore della carriera. Dopo cinque finali consecutive perse nei primi 5 tentativi, a giugno si è sbloccato a Maiorca, conquistando poi altri due titoli a Chengdu e a Shanghai. Un cambio di rotta repentino arrivato dopo un periodo complicato, segnato dall’infortunio alla schiena che ne ha influenzato le prestazioni. Abbiamo avuto la possibilità di parlare in esclusiva con Dragoljub Kladarin, preparatore di ‘ADF’ passato anche dal team di Jannik Sinner in passato.

D: Al momento sei preparatore di Alejandro Davidovich Fokina, che quest’anno è passato in pochi mesi dal doversi fermare per l’infortunio alla schiena al vincere il primo Masters 1000 della carriera. Come hai fatto a rimetterlo in sesto?

Dragoljub Kladarin: “Prima di tutto, diciamo che non è solo merito mio. Alex arrivava da un periodo non facile: dopo l’infortunio non è stato bene e quindi la ripresa è stata posticipata. Siamo partiti da una valutazione dello staff medico, dopodiché ho pianificato un programma suddiviso in due fasi: return to train e successivamente return to perform”.

“Credo che il merito principale sia stato un’attenta programmazione, accompagnata da tanto lavoro da parte di Alex. Abbiamo cercato di sfruttare al meglio tutto ciò che potevamo fare nelle diverse fasi del recupero. Mi spiego meglio: quando non potevamo ancora aumentare i carichi sul piano fisico, abbiamo lavorato soprattutto sulla qualità dei movimenti. Con il tempo siamo passati progressivamente dalla qualità alla quantità, aumentando il volume di lavoro“.