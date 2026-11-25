Nel giorno del debutto dell’Italia alla Final Eight di Coppa Davis, l’attenzione delle pagine dei giornali si concentra quasi esclusivamente sull’intervento al ginocchio subito da Jannik Sinner. L’azzurro è stato operato in Finlandia dal luminare Lasse Lempainen e ha davanti a sé tre mesi da dedicare al recupero. Lo scenario più probabile per vedere il numero 2 del mondo di nuovo in campo è il Masters 1000 di Montecarlo, su una superficie come la terra meno logorante per le articolazioni.

Intanto a Bologna, contro la Corea del Sud, secondo “La Gazzetta dello Sport” capitan Volandri si affiderà a Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti per il singolare, mentre per l’eventuale doppio saranno pronti Matteo Berrettini e Andrea Vavassori.