«Eccoci con uno degli arbitri più famosi della storia del tennis». La presentazione di Ubaldo Scanagatta non era un’esagerazione. Lars Graff era sul seggiolone nella finale maschile di Wimbledon 2009, quando Roger Federer batté Andy Roddick 16-14 al quinto set, e di nuovo nella finale femminile del 2012, vinta da Serena Williams su Agnieszka Radwanska. Lo svedese è così diventato l’unico giudice di sedia internazionale dell’era moderna ad aver diretto entrambe le finali di singolare di Wimbledon. Nel 2020 è passato dall’altra parte della barricata, come co-direttore del China Open di Pechino. (E sì, Graff si scrive con due “f”: nessuna parentela con Steffi.)

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L’abbiamo incontrato all’Inalpi Arena di Torino durante le Nitto ATP Finals, e abbiamo scoperto che Graff conosceva già l’impianto, ma per un altro sport. Nel 2006, quando si chiamava ancora Palasport Olimpico, era sugli spalti a vedere la Svezia battere la Finlandia nella finale olimpica di hockey su ghiaccio. «L’hockey è uno sport molto importante in Svezia, il secondo dopo il calcio, anche se nel calcio non siamo bravi come l’Italia», ha sorriso, prima che Ubaldo gli facesse notare che ultimamente nemmeno l’Italia se la passa benissimo. «Quella è stata l’ultima volta che la Svezia ha vinto l’oro olimpico nell’hockey. Da allora hanno vinto l’America, il Canada e altri Paesi, ma non la Svezia».

«Tanti tennisti quanti negli Stati Uniti»

Il China Open è un ATP 500 nel tabellone maschile ma, come ha osservato Ubaldo, il suo parterre di partecipanti sembra spesso quello di un Masters 1000. Per Graff la spiegazione parte dal Paese stesso.

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«Pechino è in Cina, e l’interesse per il tennis è enorme», ha detto. «Oggi in Cina ci sono tanti tennisti quanti negli Stati Uniti, 25 milioni, e il numero continua a crescere. Rispetto a molti altri sport il tennis è in un’ottima posizione. Il ping pong è ovviamente uno sport molto popolare in Cina, ma i dirigenti e il popolo cinese amano il tennis e amano le stelle internazionali, il che è molto importante».

Il torneo si gioca nell’area che ha ospitato le Olimpiadi del 2008, e gli investimenti non si fermano mai. Quanto denaro è stato speso per un evento come Pechino? «Un paio di centinaia di milioni di dollari, sicuramente. Faccio solo un esempio: durante il Covid abbiamo costruito un nuovo edificio VIP. Il piano terra è per i giocatori, il primo piano per il pubblico e il secondo per gli sponsor. È costato 75 milioni di dollari. E ora stiamo progettando un nuovo stadio, che costerà tra i 150 e i 200 milioni di dollari. Si investe continuamente».

«Tra juniores e professionisti succede qualcosa»

Il tennis cinese è sempre stato più forte nel settore femminile che in quello maschile. Graff ne attribuisce il merito a Li Na: «Ha avviato quasi una rivoluzione nel tennis in Cina, e oggi ci sono 100 ragazze cinesi che giocano a tennis nei college americani».

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Tra gli uomini la storia è diversa. «Anche nel maschile c’è molto interesse ma, come dici tu, gli uomini cinesi non hanno la stessa stazza degli europei. Abbiamo un’eccezione, lo chiamiamo Triple Z, è un ragazzo molto grosso», ha detto, riferendosi a Zhang Zhizhen. «Se guardi gli juniores, i giocatori cinesi vanno molto bene nel circuito ITF giovanile. Ma quando passano al livello senior succede qualcosa. Non so se sia solo una questione fisica o anche il fatto che in Cina, se sei bravo, la regione in cui vivi si prende cura di te».

L’esempio che ha fatto è quello di Wu Yibing, che nel 2017 vinse sia il singolare sia il doppio juniores allo US Open. «Dopo è diventato famoso in Cina, ha ricevuto aiuti dalla sua regione e ha guadagnato soldi solo in Cina. I giocatori europei viaggiano: vanno in America per due mesi. I cinesi preferiscono restare in Cina. Non so perché».

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450.000 spettatori e ambizioni da Slam

Graff ha visto il China Open da ogni prospettiva. Era sul seggiolone nella finale della prima edizione del torneo moderno, nel 2004, vinta da Marat Safin. La sua ultima partita da arbitro risale al 2012: la finale delle ATP World Tour Finals alla O2 Arena di Londra, dove Novak Djokovic batté Roger Federer 7-6 7-5. Da supervisor ATP è poi tornato a Pechino quasi ogni anno, vedendo crescere il torneo.

«Quest’anno abbiamo avuto 450.000 spettatori in due settimane», ha detto. «Ma la cosa più interessante di Pechino è che vuole avere standard da Slam. Potete chiederlo a chiunque sia stato a Pechino: Massimo Calvelli, Jannik, chiunque».

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Nel tabellone maschile l’obiettivo è chiaro: almeno cinque top 10 ogni anno. «Nel femminile siamo fortunati, perché è un WTA 1000 obbligatorio. Non dobbiamo chiedere alle giocatrici di venire: devono venire per via del sistema».

«In Cina i tennisti sono popstar»

Inevitabilmente, Ubaldo gli ha chiesto di Jannik Sinner. È amato in Cina?

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«Lo adorano. Jannik Sinner è un atleta fantastico. È così umile e così gentile con le persone: firma autografi, fa le foto con i tifosi. I tifosi in Cina sono quasi come quelli inglesi quando arrivò Björn Borg. Quando Borg andò in Inghilterra era come una popstar, e in Cina è lo stesso: i tennisti sono delle star. E, che ci crediate o no, i cinesi amano le stelle internazionali, a volte più dei giocatori cinesi. Vogliono Sinner, vogliono Zverev, vogliono tutti questi giocatori sui campi principali».

La finale più bella: Sinner-Alcaraz 2024

Alla domanda sulla partita più bella vista a Pechino, Graff non ha avuto dubbi: la finale 2024 tra Sinner e Carlos Alcaraz. «L’ho vista seduto accanto a Massimo Calvelli per quasi tre ore e mezza, e non abbiamo mai saputo chi avrebbe vinto. Un continuo botta e risposta. Nel tie-break del set decisivo Sinner era avanti 3-0, e ha vinto Alcaraz».

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Alcaraz si impose 6-7(6) 6-4 7-6(3) dopo 3 ore e 21 minuti, infilando sette punti di fila dallo 0-3 nel tie-break decisivo. Dodici mesi dopo Sinner è tornato a vincere a Pechino, battendo Learner Tien 6-2 6-2 in finale. E nel 2026 il China Open ha incoronato il suo campione più abituale: Novak Djokovic, che ha alzato il trofeo per la settima volta dopo il ritiro di Alex de Minaur in finale.

«È l’unico torneo al mondo in cui Novak Djokovic è imbattuto», ha detto Graff. «Ha vinto sette volte a Pechino, è incredibile». Il bilancio di Djokovic al China Open è ora di 34 vittorie e nessuna sconfitta.

«Bisogna saper vendere la decisione»

L’intervista doveva durare cinque minuti, ma Ubaldo non aveva alcuna intenzione di lasciar andare così presto un narratore del genere. Graff ci ha riportato ai tempi senza Hawk-Eye, quando la parola dell’arbitro era definitiva.

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«Per un arbitro è importante vendere la decisione. Non puoi dire a Tim Henman tre volte di fila “non sono sicuro”. La prima volta puoi dire che non sei sicuro. La seconda gli dici che era vicina. La terza devi dire che la palla era fuori, perché il giocatore vuole una decisione». E ogni giocatore è diverso: «Tim Henman mi guardava a ogni punto. Altri giocatori giocano e basta, non sanno cosa succede, guardano solo il punteggio».

Poi c’è John McEnroe. Graff lo arbitrò in un’esibizione contro Borg a Basilea, dove una chiamata che non gli era piaciuta scatenò un’esplosione in piena regola. «Ma era uno show, sapevo che era uno show». Ha tirato fuori la frase famosa? «Esatto: “You cannot be serious”. Le ha provate tutte».

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Il meglio doveva ancora venire. Nel 2006, a 47 anni, McEnroe tornò dal ritiro per giocare il doppio con lo svedese Jonas Björkman, e la coppia vinse il torneo di San Jose. In autunno i due si presentarono allo Stockholm Open, sul campo centrale della Kungliga tennishallen, contro avversari svedesi. Negli Stati Uniti era stagione elettorale, e il presidente George W. Bush era molto impopolare per la guerra in Iraq.

«Feci un overrule contro McEnroe su un servizio, chiamandolo fallo», ha raccontato Graff. «Lui si alzò, mi guardò, si mise così con le braccia e disse: “So che ti chiami Graff, ma dovresti chiamarti Bush”».

Guarda l’intervista integrale (in inglese) sul canale YouTube di Ubitennis: