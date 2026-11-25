Chi vince il 2° set?Musetti-Hong
16 lettori hanno già votato. Si vota fino alla fine del set.
- 1° set · il 68% diceva Musetti: avevate ragione
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6-04-3
Controbreak Hong
La sua quarta palla break del match è quella buona per Seongchan. Più che altro sfrutta il doppio fallo musettiano e una precedente volée un po’ da specchiarsi…
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6-04-2
Break Musetti
Interessante la smorzata di Hong che finge di colpire fortissimo con il dritto (cosa che non ha ancora fatto oggi) e poi l’appoggia irraggiungibile. Poi tira davvero un drittone per il solo gusto di smentirci. Smentirci ma non troppo, perché poi perde la battuta da 40-0. D’altra parte, è bastato che Lorenzo non regalasse. Anzi, ha chiuso con un paio di gran vincenti.
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6-03-2
Musetti “rischia”
Lorenzo manca un paio di colpi comodi e deve annullare una palla break con una (ottima) seconda.
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6-02-2
Hong tiene botta
Il coreano continua a cercare lo sventaglio di dritto, ma il suo colpo non fa male se non a lui stesso. Salva però il turno e rimane agganciato nel secondo set.
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6-01-1
Hong vince il primo game
Seongchan vince il suo primo game del match. Vediamo se riesce a prendere fiducia.
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6-01-0
Musetti non si ferma
Turno abbastanza tranquillo in apertura di secondo parziale per Lorenzo. Hong ancora non iscritto a referto.
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6-0
Set Musetti
Per adesso è un uanmensciò. Lorenzo fa quello che vuole contro Hong, che cerca di andare sopra il suo ritmo abituale senza fortuna. Ora viene la parte complicata per Lorenzo:, ripartire senza distrarsi.
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4-0
Il Muso scappa
Show di rovescio azzurro, Seongchan non tiene il ritmo.
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3-0
Musetti conferma il break
Hong risponde da dentro il campo e spesso bene, ma nello scambio è leggerino (175 cm per 65 Kg). Salvando il vantaggio esterno, Musetti consolida il break.
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2-0
Break Musetti
Qualche errore coreano e Lorenzo prova subito l’allungo.
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1-0
Musetti comincia bene
Lorenzo tiene a “15” il servizio d’apertura, ma Hong si è fatto notare per alcune ottime risposte.
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Musetti vs Hong, warm up
I n. 2 delle rispettive nazionali sono in campo. Hong è n. 787, con best ranking di 139, fermato dal servizio di leva. Ha vinto il sorteggio e scelto di rispondere. L’Italia inizia la corsa verso il quarto titolo consecutivo.
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Ecco le squadre
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