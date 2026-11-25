17:14 6-0 4-2

Break Musetti

Interessante la smorzata di Hong che finge di colpire fortissimo con il dritto (cosa che non ha ancora fatto oggi) e poi l’appoggia irraggiungibile. Poi tira davvero un drittone per il solo gusto di smentirci. Smentirci ma non troppo, perché poi perde la battuta da 40-0. D’altra parte, è bastato che Lorenzo non regalasse. Anzi, ha chiuso con un paio di gran vincenti.