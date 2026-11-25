Un fulmine a ciel sereno travolge il tennis francese nella settimana delle Finali di Coppa Davis: secondo quanto riportato dal quotidiano L’Equipe, il n. 6 transalpino Arthur Rinderknech sarebbe sotto investigazione da parte della ITIA per aver rifiutato un controllo anti-doping lo scorso giugno e rischia una squalifica fino a quattro anni.

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Pare che l’infrazione gli sia stata comunicata durante la settimana in cui si trovava a Quebec City con la squadra francese per affrontare il Canada nei Qualifier 2 di Coppa Davis. Durante quel weekend Rinderknech perse entrambi i suoi singolari contro Liam Draxl e Felix Auger-Aliassime.

Galeotto fu il treno?

L’incidente sarebbe avvenuto appunto l’estate scorsa in Bretagna, dove Rinderknech sarebbe stato raggiunto da un funzionario dell’anti-doping (“Doping Control Officer” o “DCO”) e lì si sarebbe rifiutato di sottoporsi a un test. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il tennista stava uscendo di casa per andare a prendere un treno e dopo una confusa conversazione in inglese con il DCO avrebbe firmato il documento che conferma il suo rifiuto a sottoporsi al test.

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I fatti sembrano ricordare molto quanto è accaduto alla campionessa di Wimbledon 2022 Marketa Vondrousova, la quale sta scontando una squalifica di quattro anni per essersi appunto rifiutata di sottoporsi al test antidoping il 3 dicembre scorso nel suo appartamento di Praga.

La risposta di Rinderknech: “Sarò scagionato”

Rinderknech ha rifiutato di commentare la notizia quando è stato raggiunto da L’Equipe, ma ha poi pubblicato un post sul suo account Instagram nel quale conferma l’investigazione in corso da parte dell’ITIA e si dichiara piuttosto seccato del fatto che questa notizia sia trapelata quando avrebbe dovuto rimanere confidenziale.

Nei casi di rifiuto del test, infatti, non c’è sospensione cautelativa come invece accade dopo la notifica di un test negativo.

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“Sono a conoscenza delle notizie relative al mio presunto rifiuto di sottopormi a un controllo antidoping, oggetto di un procedimento presso l’International Tennis Integrity Agency («ITIA») che, secondo la stessa ITIA, avrebbe dovuto rimanere strettamente riservato. Ho già comunicato all’ITIA che respingo l’accusa e ho già chiesto che il caso venga esaminato e deciso da un tribunale indipendente, come è mio diritto.

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Presenterò tutti i dettagli della vicenda al tribunale indipendente e, per il momento, non risponderò pubblicamente alle accuse. Sono convinto che, quando il caso sarà sottoposto al tribunale indipendente, sarò scagionato dall’accusa di essermi rifiutato di sottopormi al controllo antidoping.

Non ho mai assunto alcuna sostanza proibita e sono orgoglioso dei risultati che ho ottenuto nel tennis professionistico, tutti frutto del duro lavoro e di una condotta sempre improntata all’integrità. AR”

Prossimo passo: il Tribunale Indipendente

Il tennista transalpino ritiene quindi che si sia trattato solamente di un malinteso, ma potrebbe dover aspettare diverse settimane prima di poter comparire davanti al Tribunale Indipendente, secondo quanto spiegato da L’Equipe.

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Curioso notare come se Rinderknech non fosse stato intercettato dal DCO dell’ITIA mentre stava andando a prendere il treno, probabilmente nulla sarebbe accaduto. Al massimo gli avrebbe potuto essere contestato una “mancata reperibilità” nel caso in cui il DCO si fosse presentato all’interno dell’ora quotidiana che i giocatori devono (almeno fino alla fine dell’anno) fornire all’ITIA per essere sottoposti ai controlli anti-doping.