Nell’ambito delle ATP Finals, il direttore Ubaldo Scanagatta ha avuto l’opportunità di intervistare Marco Lavazza, vicepresidente di Lavazza, un marchio che ha legato, tra gli altri, il proprio nome al tennis.

A Torino il celebre brand è di casa. Prima di acquisire fama mondiale, nel 1895 la prima sede sorse proprio in Piemonte. Il resto è storia, fino alla presenza massiccia nel mondo della racchetta. Oltre alle partnership con svariate competizioni del circuito, Lavazza ha scelto Jannik Sinner come volto, quando l’azzurro era lontano dal divenire il campione che oggi conosciamo.

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Marco Lavazza: “Torino ha fatto un grande lavoro per le ATP Finals. Dispiace l’assenza di Sinner”

Ai microfoni di Ubitennis, Marco Lavazza ha voluto sottolineare il grande lavoro svolto da Torino per organizzare le ATP Finals e rendere l’esperienza sempre migliore per gli appassionati.

“Abbiamo cominciato in un momento difficile, con il Covid. Era tutto chiuso e non c’era niente” ha esordito. “È stato fatto un lavoro immane, finalmente Torino ha acquistato anche una sua dignità. Adesso è più facile sapere dov’è Torino. La FITP ha investito e abbiamo investito anche noi e ha ripagato. Vedo gente contenta, vedo che ogni anno ci sono sempre più turisti che arrivano, che scoprono il mondo del tennis e che si godono quello che abbiamo da offrire”.

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Il vicepresidente del marchio ha voluto evidenziare come una città più piccola rispetto alle metropoli a cui è abituato il tennis abbia favorito il pubblico e anche gli stessi giocatori. “Secondo me si sentono anche coccolati. Il vantaggio di una città come Torino rispetto, magari, ad altre metropoli che avevano questo torneo prima, è che noi viviamo per questo evento. Siccome ce ne sono di meno, secondo me c’è più partecipazione. C’è più cuore nella nostra città secondo me. E poi è più vivibile”.

Pur non tralasciando gli aspetti ancora implementabili, come l’efficienza dei collegamenti, la speranza è che Torino continui ad ospitare le ATP Finals oltre il 2027, possibile anno dell’avvicendamento con Milano.

Lavazza ha commentato anche l’assenza di Sinner. “Dal punto di vista personale è dispiaciuto molto per il ragazzo. Noi conosciamo il ragazzo prima dell’atleta perché ci lavoriamo da tanti anni e abbiamo creduto in lui fin dall’inizio“. Tuttavia, la qualificazione di Flavio Cobolli è stata una grande nota lieta. “Dopodiché abbiamo la fortuna di aver avuto un altro italiano che si è qualificato: non era per nulla scontato. Siamo stati molto contenti anche di questo. Qualcuno poteva immaginare ci fosse una flessione dell’afflusso delle persone. Devo dire che è sempre tutto esaurito, quindi anche in quello sta funzionando”. Il vicepresidente ha ammesso che, come sponsor, Lavazza non riceve informazioni sulle condizioni di salute di Jannik, né la comunicazione prioritaria dei forfait.