Inizia ufficialmente il recupero di Jannik Sinner, con un obiettivo preciso: tornare in campo al massimo della forma per riprendere da dove aveva lasciato lo scorso 12 luglio.

Settimane e settimane di terapie non hanno portato i risultati sperati e l’intervento al ginocchio si è reso necessario per ambire ad essere ancora uno dei più grandi campioni del tennis attuale. L’azzurro si è affidato al luminare Lasse Lempainen, che opera tra l’Italia e la Finlandia. Proprio a Turku Sinner si è sottoposto all’allungamento dell’ormai celebre bandelletta ileotibiale, con la speranza di aver risolto una volta per tutte il problema.

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In mattinata, Jannik è atterrato a Bolzano, dove ad attenderlo all’aeroporto c’era il fratello Mark. A casa svolgerà le prime fasi della riabilitazione, dove potrà contare sul sostegno della famiglia. Parole d’ordine: niente fretta. Come ha sottolineato lo stesso dottore, la priorità non è rientrare nel minor tempo possibile, ma farlo in sicurezza. I tempi sono stimati in circa 3/4 mesi, per cui la terra rossa, con il Masters 1000 di Montecarlo, potrebbe davvero essere lo scenario perfetto. Su una superficie meno esigente per il fisico e in un luogo che è divenuto una seconda casa.