Questa è la settimana della Coppa Davis, con l’Italia che punta a vincere la sua quinta edizione dopo averne vinte tre di fila fra Malaga e Bologna. Le prime due con Sinner e la terza senza. Quattro di fila da quando è stato abolito il Challenge Round è un traguardo mai raggiunto da nessuna nazione. Prima del 1971 ne erano state capaci soltanto USA (32 trionfi), Australia (28), Francia (10) e Gran Bretagna (10). La Spagna ha vinto la Davis 6 volte.

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Quest’anno è decisamente la sfida più difficile perché, dando per scontata una vittoria azzurra contro la Corea del Sud, già la Cechia in semifinale con Lehecka n.14 e Mensik n.15 (più Machac che ha dato il suo contributo per sconfiggere il Canada di Auger-Aliassime e Draxl) sembra un ostacolo ben più duro delle squadre sconfitte un anno fa. Ma poi se anche l’Italia arrivasse in finale contro la Spagna di Alcaraz, Jodar e la coppia Granollers-Martinez, oppure contro la Germania di Zverev, Struff e la coppia Krawietz-Puetz non partirebbe favorita.

Prima di parlare di Coppa Davis però consentitemi di sottolineare con grande orgoglio la straordinaria, esaustiva e puntuale copertura che Ubitennis, con la sua redazione, ha saputo dare della vicenda Sinner. Mi auguro che anche voi lettori ve ne siate resi conto.

Abbiamo dato tutte le notizie che riguardavano la complessa vicenda senza mai scadere nel sensazionalismo, né nelle diagnosi a distanza su cui sono inciampati nei mesi scorsi e financo negli ultimi giorni, tanti altri media. Senza dire che era sull’aereo per chissà dove o dare per scontato il suo ritorno qui o là. Credo che ci vada riconosciuto.

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Mesi fa io fui pesantemente “attaccato” da sfegatati “Sinneriani” quando mi permisi di dire che se Sinner rinunciava alle trasferte del Nord America, prima Montreal e poi Cincinnati – e prima di dare forfait anche allo US Open quando quasi tutti parevano credere più probabile la sua presenza che quella di Carlos Alcaraz – il problema fisico non poteva essere di poco conto. Sinner, per chiunque lo conosca un pochino, muore sempre dalla voglia di giocare, di tornare a competere. Vuol vincere anche alla PlayStation. A volte è tornato in campo pure un tantino troppo presto, come quando si è allenato a Montecarlo con Musetti e con altri. Ma se non riprendeva sul serio, con la dovuta continuità, il problema non poteva non essere serio. Scrissi perfino in un titolo che della sua situazione fisica ero preoccupato e fui accusato di clickbait. Soprattutto le accuse arrivarono da chi commentava i miei video sul canale Ubitennis di YouTube, dove chi scrive i suoi post spesso non rispetta nessuno.

Oggi posso dire che avrei preferito mille volte che avessero ragione i miei “accusatori” perchè mi rattrista profondamente il fatto che Jannik non potrà difendere i propri titoli per i prossimi 4 o 5 mesi… nella migliore delle ipotesi! Perché ovviamente per quanto il chirurgo finlandese Lasse Lempainen si sia premurato di fare sapere a tutto il mondo che l’intervento era perfettamente riuscito e sarebbe stato quello meno invasivo – ma io non ho mai sentito un chirurgo che dichiarasse il contrario a corredo di un proprio intervento… quindi speriamo che sia vero, anche se lo sapremo fra 4 mesi o giù di lì –, un tennista che non è un tennista della domenica, ma è l’ex n.1 del mondo che deve prima recuperare fisicamente, poi ritrovare la forma ideale allenandosi prima gradualmente per arrivare a 360 gradi per ore e ore e giorni su giorni, avrà bisogno di più tempo di un qualsiasi professionista normale. Anche perché Sinner non è solo il n.1 del mondo (finché ha giocato…), ma è anche il n.1 dei perfezionisti. Che il chirurgo dica 3 o 4 mesi ci sta. Ma nemmeno il chirurgo ha avuto troppa esperienza con un tennista. Per gli sforzi cui un tennista si deve sottoporre – uno che deve giocare da solo per ore, non come un calciatore che gioca in una squadra e ha tanti momenti in cui non tocca pallone nell’arco di una gara di 90 minuti -, io temo che cinque mesi non basteranno. Faccio gli scongiuri, ovviamente.

Rinuncio a commentare quanti oggi scrivono che Sinner ha perso tempo e che avrebbe dovuto operarsi prima per guadagnarne. Lo hanno detto, con il classico senno del poi, anche persone dell’ambiente. Ovviamente senza sapere nulla del percorso diagnostico cui Sinner è passato attraverso. In certi casi il silenzio è d’oro.

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Ce lo siamo perso, il nostro amato Jannik, dal glorioso 12 luglio con tanto di trionfo wimbledoniano e dobbiamo augurarci senza alcuna garanzia che sia recuperato appieno e senza ricadute forse per la stagione sulla terra battuta, forse più sul finire di essa (Roma? Roland Garros?) che sull’inizio (Montecarlo?). Io ci credo poco. Ieri ad assisterlo c’era anche papà Hanspeter che, per l’appunto, celebrava il proprio compleanno. Vi risparmio tutte le descrizioni che concernono l’intervento Z, l’allungamento del tessuto connettivo della famigerata bandelletta, mentre spuntano sempre più campioni “rivitalizzati” da Lempainen: Kalulu, Barzagli, Spinazzola, Florenzi, Pellegrini, il discesista Franzoni. Sarei curioso di sapere che cosa ne pensano a Lione dove a Jannik avevano sconsigliato l’operazione… Sono meno bravi di Lempainen? O solo più prudenti? Il medico finlandese, comunque sia, si è preso un bel rischio. Deve essere parecchio sicuro di sé. E quella sicurezza deve aver fatto presa su Jannik, cui il coraggio di prendere decisioni difficili, da Piatti in poi, non è mai mancato.

Da qui ad allora, siano quattro, cinque o più mesi, rivivremo purtroppo le ansie di quell’attesa che dall’agosto scorso si sono protratte – nell’assenza di una qualsiasi comunicazione da parte del suo team – con la persistenza di uno stillicidio. E’ stato tutto un: “Andrà, tornerà, sì ha prenotato l’aereo, anzi c’è salito (ha pure scritto qualcuno), no, non va più, magari va al successivo torneo, ah riprende con l’esibizione a Riyadh del Six Kings Slam, no lo sostituisce Tien, lui va a Vienna, macché non va neppure a Vienna”, fino all’addio alle finali ATP vinte due volte senza perdere un set, 20 set a zero contro gli altri 7 giocatori più forti del mondo del 2024 e poi anche del 2025, Alcaraz compreso.

Per avere qualche notiziola credibile (?… mica troppo però) sul suo conto abbiamo dovuto aspettare che lui avesse un impegno con qualcuno dei suoi sponsor, oppure che lui che pure aveva consigliato ai giovani d’oggi di non farsi irretire dai social, usasse i suoi social per comunicarci le sue… false partenze. Poche righe e via così. Chissà se il suo team deciderà ogni tanto – una volta al mese? – di farci sapere come procedono le cose. Forse anche i suoi sponsor preferirebbero che ogni tanto si parlasse di lui con cognizione di causa. Non so quanto gradirebbero invece una cortina di silenzio assoluto.

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Nel frattempo gli ascolti tv sono calati vistosamente, molto di più – lo ha detto lui – di quanto il presidente FITP si immaginasse. Oltre il 40%. L’onda travolgente, quasi da surf, dei nuovi appassionati, quelli che non avrebbero mai tradito una partita di pallone per una di tennis, ma si sono fatti trascinare dai successi di Jannik e dal fascino dei numeri uno, è diventata risacca. E ora dobbiamo fare i conti con la bassa marea, anche perché ai guai del giovane Jannik hanno corrisposto ultimamente anche quelli dell’altro più talentuoso tennista azzurro, Lorenzo Musetti, precipitato da un quasi raggiunto terzo posto mondiale al venticinquesimo. E non è che Cobolli e Berrettini siano stati sani come pesci. Anzi.

Diversi colleghi mi hanno già detto che senza Sinner i loro giornali non li invieranno in Australia – e se non andavano neanche prima a Indian Wells e Miami (dove invece Ubitennis è stato costantemente presente, e qualcosa vorrà pur dire… lo dico sommessamente a coloro che ancora non si sono decisi ad abbonarsi al prezzo di 4 caffè al mese), figurarsi adesso. Quindi, incrociamo le dita sul ritorno di Jannik insieme alla terra rossa, che gli consentirebbe un atterraggio più morbido, meno traumatico, rispetto a frenate, ripartenze e cambi di direzione sui campi in cemento e chissà a quali temperature.

Io mi consolo perché ritengo che i lettori di Ubitennis siano appassionati di più vecchia data, meno tipi da… Instagram che si accontentano di 45 secondi di notizie. Per questo io continuo a scrivere i miei lunghi papiri, contro tutte le tendenze che raccomandano la brevità, perché i giovani non hanno tempo. Penso, e spero, anche se per ora il conforto e il sostegno degli abbonati è stato numericamente inferiore a quello che mi attendevo dai fedelissimi, di avere seminato bene in questi anni e di avere conquistato una sufficiente credibilità anche prima che emergesse il fenomeno Sinner. Il tennis, nazionale e internazionale, merita di essere seguito anche quando Sinner non c’è. Anche se Gazzetta, Corsera e Repubblica non metteranno più il tennis in prima pagina, e per tante pagine, come quando Sinner ha fatto scoprire la bellezza di questo sport a tante persone in più.

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E nel frattempo di questa dolorosa attesa? Beh auguriamoci che gli altri tennisti azzurri che ci onorano di una classifica che in altri tempi ci avrebbe inorgoglito assai, un top 10 (Cobolli), un quasi top 20 (Darderi), un top 25 ex top 5 giovanissimo (Musetti), un top 45 ex top 6 (Berrettini), un top 10 del doppio (Vavassori, uno dei due più giovani top 10 di specialità), compensino fra tutti l’assenza di Jannik, dando ciascuno di loro il massimo delle loro possibilità a cominciare da questa Coppa Davis in corso. Ieri sera è andata in onda su Rai Storia la rubrica “Una magnifica impresa” condotta da Mario Sechi, incentrata sul boom del tennis in Italia. Fra gli ospiti della puntata Roberta Vinci, Enrico Moretti Polegato (presidente di Diadora), Angelo Binaghi e il sottoscritto.

Volandri non ha la squadra migliore che poteva avere, ma ha comunque un’ottima rosa che, con il favore del pubblico, potrebbe anche riuscire nella clamorosa impresa di conquistare la quinta Davis. L’Italia partirà ultrafavorita nella prima sfida. Soonwoo Kwon 139 ATP, Hyeon Chung 587 (lo ricordate? Vinse il primo ATP Next Gen a Milano… ma poi è sempre stato rotto) e il 787 Hong Seonchan non possono farci paura.