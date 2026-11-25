A Bologna il team Germania ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia del match di quarti di finale contro la Gran Bretagna. Osservato speciale ovviamente Sascha Zverev, a cui sono state chiesti pareri sulle notizie relative al nuovo tentativo della ex Brenda Patea di portarlo in tribunale e sull’infortunio di Sinner.

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Come è andata finora la preparazione? Come sta la squadra? Come stanno andando tutti gli allenamenti?

KOHLMANN: Sì, siamo felici di essere qui. Ci stiamo preparando bene. Non abbiamo avuto molto tempo sul campo centrale, ma sembra andare tutto bene e, a dire il vero, non vediamo l’ora di iniziare domani contro la Gran Bretagna; speriamo di essere ben preparati.

Una domanda per il doppio. In questo formato, i doppi sono stati molto, molto importanti. È una forma di rivincita per voi specialisti dopo quello che è successo nel circuito, nell’ATP Tour, o come valutate questo momento così importante per voi?

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PUEZ: Beh, ovviamente, sono sempre felice di giocare il doppio qui, sempre felice di lottare per la Germania. Siamo ovviamente molto entusiasti per l’evento, molto entusiasti di giocare. Voglio dire, forse giocheremo, forse non giocheremo, dipende dai singolaristi. Però, se si gioca sull’1-1, è bello disputare l’incontro decisivo e sì, non vediamo l’ora.

Zverev, sappiamo che quest’anno hai giocato molte partite, con grande costanza. Il presidente dell’ATP Gaudenzi ha detto che in passato i giocatori assumevano molti più antidolorifici rispetto a oggi. Per quanto ne sappiamo, ad esempio, tu hai fatto molte infiltrazioni durante l’anno. Vorrei quindi sapere come hai trovato il modo di bilanciare tutte queste cose per giocare così tante partite. Quanti antidolorifici prendi?

ZVEREV: “No, guarda, penso sia un commento ingiusto da parte di Gaudenzi, perché non sa quanti antidolorifici prendiamo. Non è che ogni volta che prendiamo un antidolorifico glielo facciamo sapere. Ehm, ma sì, guarda, penso che per me quest’anno sia stato… sia stato un buon anno, e l’ho già detto, sono stato molto, molto più in salute quest’anno rispetto all’anno scorso. L’anno scorso ho faticato molto con la schiena e ho avuto anche molti problemi alle ossa, di cui, sai, fortunatamente ho capito l’origine e ho potuto prendere i farmaci giusti. Ma sì, penso che in generale mi sia sentito bene durante tutto l’anno. Credo che dopo gli US Open sia subentrata la stanchezza. Ero più stanco. Sento di aver giocato un paio di tornei non al livello di prima, ma penso di aver giocato a tennis più di chiunque altro, quindi, ehm, tenendo conto di questo, credo di poter essere molto soddisfatto di come è andato quest’anno. Ehm, sì, guardo avanti al prossimo anno. Non vedo l’ora di finire bene qui. Non vedo davvero l’ora di andare in vacanza e poi, spero, di iniziare bene la stagione 2027”.

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Salve. Quando hai avuto… dopo il tuo terribile infortunio, dopo aver giocato con Nadal, ti sei dovuto fermare a lungo. Quanto è stato difficile e come pensi che possa recuperare un giocatore come Jannik Sinner? Perché ieri è stato operato. A quanto pare ci vorranno almeno 4, forse 5 mesi, e nessuno lo sa con esattezza. E hai intenzione anche di chiamarlo? Sì, non so se avete un buon rapporto o meno.

ZVEREV: “Sì, guarda, penso che nel mio caso fosse molto, molto chiaro cosa fosse successo. Era molto, molto chiaro il percorso che avrei dovuto seguire perché, sai, mi ero rotto 7 legamenti e avevo alcune fratture alle ossa. Quindi sapevo esattamente quale sarebbe stato il percorso. Sapevo fin dall’inizio che mi ci sarebbero voluti almeno 7-8 mesi per tornare. Con Jannik, la grande differenza è che, sai, sperava di settimana in settimana di poter rientrare. Sai, sperava per gli US Open, poi sperava per la tournée asiatica, e così via. E sì, ora, a 4 o 5 mesi dall’infortunio, ha deciso di operarsi. Ma ripeto, non sono un medico, non sono un esperto. Non so esattamente come sia il recupero per il suo tipo di infortunio. Però penso che sia mentalmente forte. Sappiamo che è mentalmente forte. Spero che affronti ogni passo seriamente e che tra 3 o 4 mesi possa tornare al 100% e ricominciare a giocare. Perché anche se, ovviamente, è uno dei miei più grandi rivali e uno dei giocatori più difficili da affrontare per me, gli auguro comunque di tornare nel circuito. Perché, come hai detto tu, ci sono passato, so cosa significa un infortunio. Non auguro un infortunio a nessuno. L’ho visto a Torino e gli ho mandato un messaggio. Non gli ho parlato al telefono”.

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Struff, questo è stato un buon anno di ritorno per te, se così si può dire. Voglio dire, hai ottenuto ottimi risultati, quindi quanto è appagante e importante per te finire l’anno in questo modo, essendo ancora una volta nelle Final 8 di Coppa Davis?

STRUFF: “Sì, insomma, sono felice di essere tornato in squadra, di poter giocare qui con i ragazzi. È sempre divertente. Ovviamente, nelle ultime due settimane in cui i risultati sono stati piuttosto buoni, sono stato contento di come ho giocato e spero di poterlo ripetere anche qui in campo. Ormai la preparazione è finita e sì, non vediamo l’ora di giocare domani”.

Zverev, difficile avere notizie di un certo tipo mentre sei concentrato su due grandi competizioni, e c’è una risposta che vorresti dare?

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ZVEREV: “No, per niente. Non è una causa in tribunale. È una… come si chiama? Querela. A quanto pare avrei rilasciato una dichiarazione che non avrei dovuto fare, ma secondo me non l’ho fatta. Credo che abbiano rilasciato una dichiarazione i miei avvocati, a dire il vero, e non ci sono molto dentro al momento, quindi non ne so molto, onestamente. No, non sono troppo preoccupato, a essere sincero”.

Giusto per un rapido approfondimento su questo: hai detto che riguardava una dichiarazione che pensi di aver fatto o non fatto. La dichiarazione riguarda l’intervista in cui hai detto «la mia innocenza è stata dimostrata». Non l’hai detto, o sei stato frainteso?

ZVEREV: “No, no, penso di essere innocente, ma ne ho già parlato abbastanza e, a essere onesti, sono davvero stufo di parlare di questo argomento perché credo sia… è stato, cosa, 5 o 6 anni fa, quindi ne ho parlato abbastanza”.

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Capitano, le tue impressioni ora per la prima sfida, e quali sono le tue idee su chi dei ragazzi giocherà i singolari, o non lo sveli ancora?

KOHLMANN: “È piuttosto presto. Voglio dire, domani iniziamo addirittura alle 10:00, il che penso sia insolito per tutti questi ragazzi in un normale torneo del circuito. Non so se… quand’è stata l’ultima volta che avete iniziato alle 10:00? Non ho idea di quando sia stata l’ultima… al primo match, forse a livello Challenger. Sì, quindi domani alle 10:00 dovremo farci trovare pronti. Dobbiamo essere al 100% perché giochiamo contro la Gran Bretagna, un’ottima squadra. Penso che in passato abbiamo avuto un paio di sfide dure contro la Gran Bretagna e credo che dovremo essere al 100%. Quindi mi aspetto una sfida difficile. Penso che Arthur Fery [trascr. orig. Fairey] abbia disputato un’ottima annata, semifinali a Wimbledon. Cameron Norrie è un giocatore pericoloso. Lo abbiamo già affrontato una volta a Innsbruck, credo fosse il 2021. Ottimo giocatore. E poi Toby Samuel ha appena vinto un Challenger a Helsinki, in doppio. Hanno il miglior giocatore al mondo, il numero 1 del ranking mondiale di doppio. Quindi penso sia una squadra tosta da affrontare al primo turno, ma ci siamo preparati bene e in realtà ho molta fiducia nella mia squadra e non vediamo l’ora di scendere in campo”.