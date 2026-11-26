Mancava solo l’ufficialità, ma ora è arrivata: Jannik Sinner non parteciperà agli Australian Open 2027 a seguito dell’operazione al ginocchio. A darne conferma, in una nota dell’Associated Press, è stato Andrew Abdo, amministratore delegato di Tennis Australia. “Siamo rimasti in costante contatto con il team di Jannik, che ci ha confermato che non sarà con noi all’Australian Open di gennaio, in seguito al recente intervento chirurgico. Jannik ama giocare qui a Melbourne e non vede l’ora di tornare per l’Australian Open 2028. Gli auguriamo il meglio per il recupero e speriamo di rivederlo presto in campo”.

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La rinuncia agli Australian Open è la logica conseguenza dell‘intervento chirurgico al ginocchio destro a cui Sinner si è sottoposto in Finlandia. Per il campione azzurro comincia ora la fase della convalescenza e della riabilitazione dopo l’operazione alla bandelletta ileotibiale del ginocchio destro, eseguita dal professor Lasse Lempainen. I tempi di recupero stimati sono di circa tre-quattro mesi, ma molto dipenderà dalla risposta del ginocchio e dall’andamento della fisioterapia. Si parla di un possibile ritorno in primavera, senza forzare le tappe, in tempo per l’inizio della stagione sulla terra battuta. Dopo l’intervento chirurgico, Sinner è rientrato in Italia ieri mattina, atterrando intorno alle 10.40 all’aeroporto di Bolzano – dove ad attenderlo c’era il fratello Mark -, con un volo privato partito da Turku. Al suo seguito c’erano: il papà Hanspeter, il manager Alex Vittur, il professor Herbert Schönhuber, il medico Alberto Zangrillo e il preparatore atletico Umberto Ferrara.

Nel corso di questa stagione, Jannik si era spinto fino in semifinale in Australia, sconfitto da Novak Djokovic al quinto e decisivo set. L’azzurro perderà quindi gli 800 punti che aveva conquistato, non potendo difendere il risultato maturato nel 2026. Sinner non gioca una partita ufficiale dal 12 luglio, quando vinse la finale di Wimbledon.