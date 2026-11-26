Coppa Davis Finale Lorenzo Musetti 27 6 7 Chan Hong Seong 787 0 6 Statistiche e andamento

L’esordio degli azzurri campioni in carica nelle Finals 8 di Coppa Davis si è concluso con una faticosa vittoria. Il team guidato da Capitan Volandri è riuscito a superare la Corea ,- accedendo in semifinale – ma con un inaspettato brivido. Tutto è bene quel che finisce bene – almeno per ora.

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Il team tricolore ha dimostrato grande sintonia nel successo che l’ha trascinato verso la semifinale con la Cechia. Tranne in un particolare. Non si placano infatti i mormorii attorno a Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti: sembra che i due continuino ad essere dei “separati in casa”. Il contenzioso tra i due – generato da vicende private che hanno di conseguenza incrinato i rapporti – si temeva potesse diventare una bomba ad orologeria nell’ecosistema ItalDavis, e per tale motivo, la notizia della convocazione di Berrettini – subentrato a Bolelli – aveva sorpreso molti, ma evidentemente Capitan Volandri sapeva di essere in grado di poter gestire una situazione così delicata, in un contesto dove l’unione è l’elemento preponderante. Durante gli allenamenti e le attività dedicate ai Media – nelle prime ore bolognesi – Lorenzo e Matteo sono rimasti sempre a debita distanza. Seduti lontani in conferenza e mai insieme sul campo nei giorni di preparazione in vista del debutto con la Corea. Filippo Volandri necessitava del carisma e del talento di entrambi per tentare di riconquistare l’Insalatiera e puntare al poker, dunque non poteva rinunciare a uno dei due solo per questioni personali irrisolte. Ma Berrettini e Musetti sono stati chiamati a mettere da parte il rancore, con l’obiettivo di riportare una parvenza di armonia tra i due, per il bene del team.

Watch Berrettini's arm during the Italian anthem 👀



Standing next to Musetti, he puts his hand on Darderi's shoulder instead, per Corriere dello Sport.



Davis Cup champions together in 2024. Now they barely look at each other.



Should Volandri pair them on Friday vs Czechia? 🇮🇹… — Hoqai (@HoqaiTennis) November 26, 2026

Ma una volta scesi in campo contro la Corea, l’intento di inviare un segnale di rappacificazione, con i due vicini durante l’Inno, è stato vanificato da un particolare che non è passato inosservato. Berrettini – alla destra di Andrea Vavassori e alla sinistra del carrarino – ha allungato il braccio, posandolo sulla spalla del compagno di Nazionale Darderi, evitando in ogni maniera il contatto con Musetti, nonostante quest’ultimo si trovasse proprio al suo fianco. Un gesto eloquente. Una convivenza forzata. Nessun incrocio di sguardi, nè alcun tipo di affiatamento, solo il minimo indispensabile, seguendo il codice del professionista.

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Durante il match di Musetti – chiamato in causa da Volandri per il primo singolare -, Matteo ha applaudito con enorme compostezza – quasi eccessiva -, atteggiandosi più come uno spettatore degli spalti di Wimbledon che come componente chiave della squadra azzurra. Poi un glaciale “cinque” a fine partita, per congratularsi col compagno di squadra, il quale, al termine del tesissimo doppio che ha sancito il passaggio del turno degli azzurri, ha praticamente evitato Berrettini. Ennesimo episodio che, a chi osserva dall’esterno, sembra confermare la distanza tra i due. Anche se Volandri, nelle interviste, ha ribadito più volte che l’armonia nella squadra è quella di sempre.