Coppa Davis Finale Arthur Fery 32 3 2 Alexander Zverev 1 6 6 Statistiche e andamento

Veloce scambio di battute con il numero 1 del mondo Alexander Zverev dopo il suo successo netto contro Fery, inutile però ai fini della qualificazione dopo la vittoria della Gran Bretagna in doppio. Il tedesco chiude così il suo super 2026 con la settantesima vittoria stagionale, suo miglior record. Di seguito le sue parole

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D: “Come commenti questa vittoria?”

Zverev: “Ci ho messo un paio di game a trovare il mio ritmo. Poi è andato tutto abbastanza bene, sono stato solido da fondo campo e giocato con una buona intensità”.

D: “Hai sentito pressione visto che entravi in campo in una situazione di svantaggio per la tua nazionale?”

Zverev: “Diciamo che all’inizio forse un po’ di pressione c’era. Ho cercato di rilassarmi gradualmente e di fare il mio gioco senza pensare più di tanto al fatto di dover vincere a tutti i costi per permettere al mio team di andare al doppio. Alla fine è andato tutto bene”